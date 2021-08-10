Руководитель "Укрзализныци" Юрик уходит в отставку

Исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик передал Наблюдательному совету заявление о его увольнении.

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ".

"Наблюдательный совет получил заявление от временно исполняющего обязанности главы правления Ивана Юрика об увольнении его от выполнения таких обязанностей. Наблюдательный совет также принял к сведению рекомендацию, указанную в решении Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года, а также связанные с этим обсуждения, включая поручения Министерства инфраструктуры, основанные на решении Кабинета министров, акционера УЗ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение выходных 7-8 августа Наблюдательный совет провел внеочередное заседание и решил удовлетворить заявление Юрика. Он будет продолжать выполнение своих обязанностей на посту члена правления, ответственного за финансы.

"Наблюдательный совет рекомендует Кабинету министров Украины удовлетворить указанное выше заявление и принять соответствующее решение. Наблюдательный совет благодарен Ивану Юрик за то, что он уже второй раз за год согласился принять вызов и взять на себя ответственность вести Укрзализныцю через турбулентные времена, последние из которых были осложнены пандемией COVID-19 и ее разрушительным влиянием на экономики стран всего мира, и на Укрзализныцю", - говорится в сообщении.

Наблюдательный совет также рассмотрел рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям и рекомендует согласовать назначение Александра Камишина новым и.о. председателя правления "УЗ" к 31 декабря 2021 года или до избрания нового постоянного главы правления.

Напомним, на заседании правительства 30 июля СНБО поручил Кабинету министров разобраться с состоянием дел "Укрзализныци" и в случае необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые решения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания заявил, что в работе перевозчика наблюдаются "весьма опасны с точки зрения национальной безопасности процессы" в финансово-хозяйственной деятельности, которые угрожают устойчивому функционированию компании.

4 августа СНБО поручил Кабмину возложить обязанности главы "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.