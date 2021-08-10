РоSSия подала в Международный суд ООН ответ на иск Украины

РоSSия в понедельник, 9 августа, подала в Международный суд ООН контрмеморандум в ответ на иск Украины, инициированный в январе 2017 года.

Об этом сообщила пресс-служба МИД РоSSии.

Украина обвиняет РоSSию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

РоSSия в своем меморандуме отвергает обвинения Украины и просит суд отклонить исковые требования.

"В отношении МКБФТ - опровергаются утверждения Киева о якобы террористической природе ДНР и ЛНР. Подчеркивается, что антитеррористический антураж нужен Украине только для того, чтобы оправдать карательные меры в отношении республик, а также подвести сфабрикованные против РоSSии обвинения под юрисдикцию МС ООН . Относительно МКЛРД - опровергаются украинские инсинуации о якобы дискриминации украинцев и крымских татар, проживающих в Крыму, раскрывается реальная обстановка в сфере межнациональных и межэтнических отношений на полуострове", - заявило роSSийское министерство.

Теперь суд ООН должен определиться с дальнейшим графиком процесса, после чего состоятся устные слушания.

Напомним, что Украина обратилась в Международный суд ООН в январе 2017 года, но РоSSия обжаловала его юрисдикцию, поэтому дело до сих пор не начали рассматривать. В ноябре 2019 суд признал наличие юрисдикции для рассмотрения иска Украины против РоSSии, после чего РФ дали время на подготовку контрмеморандума по существу спора.

Значительная часть иска Украины касается ограничения оккупантом Крыма - властью РоSSийской Федерации - прав крымских татар. В связи с этим Украина требует восстановить права украинской и крымскотатарской общин на украинском полуострове.

Также Украина просит признать, что РоSSия нарушила обязательства в рамках Конвенции о финансировании терроризма, оказывая помощь незаконным вооруженным формированиям, которые совершают террористические акты в Украине. В частности, речь идет о "ДНР", "ЛНР" и группе "Харьковские партизаны".

Украина требует запретить роSSийским чиновникам финансировать терроризм и привлечь к ответственности всех причастных к этому. В частности, речь идет о министре обороны РФ Сергее Шойгу, Владимире Жириновском, заместителе главы Госдумы Сергее Миронове и Геннадии Зюганове.

Также украинская сторона требует компенсации для всех, кто пострадал от действий пророSSийских террористических формирований. Речь идет о жителях Волновахи, Мариуполя, Краматорска и Харькова. Также РоSSия должна выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе малазийского "Боинга 777", сбитого над Донбассом.