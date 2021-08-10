РоSSия подала в Международный суд ООН ответ на иск Украины

РФ отвергает обвинения и просит суд отклонить исковые требования.

РоSSия подала в Международный суд ООН ответ на иск Украины
Международный суд ООН
Фото: dw.com

РоSSия в понедельник, 9 августа, подала в Международный суд ООН контрмеморандум в ответ на иск Украины, инициированный в январе 2017 года.

Об этом сообщила пресс-служба МИД РоSSии.

Украина обвиняет РоSSию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

РоSSия в своем меморандуме отвергает обвинения Украины и просит суд отклонить исковые требования.

"В отношении МКБФТ - опровергаются утверждения Киева о якобы террористической природе ДНР и ЛНР. Подчеркивается, что антитеррористический антураж нужен Украине только для того, чтобы оправдать карательные меры в отношении республик, а также подвести сфабрикованные против РоSSии обвинения под юрисдикцию МС ООН. Относительно МКЛРД - опровергаются украинские инсинуации о якобы дискриминации украинцев и крымских татар, проживающих в Крыму, раскрывается реальная обстановка в сфере межнациональных и межэтнических отношений на полуострове", - заявило роSSийское министерство.

Теперь суд ООН должен определиться с дальнейшим графиком процесса, после чего состоятся устные слушания.

Напомним, что Украина обратилась в Международный суд ООН в январе 2017 года, но РоSSия обжаловала его юрисдикцию, поэтому дело до сих пор не начали рассматривать. В ноябре 2019 суд признал наличие юрисдикции для рассмотрения иска Украины против РоSSии, после чего РФ дали время на подготовку контрмеморандума по существу спора.

Значительная часть иска Украины касается ограничения оккупантом Крыма - властью РоSSийской Федерации - прав крымских татар. В связи с этим Украина требует восстановить права украинской и крымскотатарской общин на украинском полуострове.

Также Украина просит признать, что РоSSия нарушила обязательства в рамках Конвенции о финансировании терроризма, оказывая помощь незаконным вооруженным формированиям, которые совершают террористические акты в Украине. В частности, речь идет о "ДНР", "ЛНР" и группе "Харьковские партизаны".

Украина требует запретить роSSийским чиновникам финансировать терроризм и привлечь к ответственности всех причастных к этому. В частности, речь идет о министре обороны РФ Сергее Шойгу, Владимире Жириновском, заместителе главы Госдумы Сергее Миронове и Геннадии Зюганове.

Также украинская сторона требует компенсации для всех, кто пострадал от действий пророSSийских террористических формирований. Речь идет о жителях Волновахи, Мариуполя, Краматорска и Харькова. Также РоSSия должна выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе малазийского "Боинга 777", сбитого над Донбассом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Европарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим ЛукашенкоЕвропарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим Лукашенко
Франция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визыФранция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визы
В Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупкиВ Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупки
Талибы из мести убили десятки мирных жителей в Кандагаре, - посольство США в АфганистанеТалибы из мести убили десятки мирных жителей в Кандагаре, - посольство США в Афганистане
Мустафа Найем стал заместителем министра инфраструктурыМустафа Найем стал заместителем министра инфраструктуры
Блок рекламы


Похожие новости
МИД Украины призвал Минск освободить всех политзаключенных и прекратить преследование независимых СМИМИД Украины призвал Минск освободить всех политзаключенных и прекратить преследование независимых СМИ
Украина не вмешивается в политику Беларуси, но на недружественные шаги будет ответ, - ОПУкраина не вмешивается в политику Беларуси, но на недружественные шаги будет ответ, - ОП
Великобритания передаст ВМС Украины два боевых корабляВеликобритания передаст ВМС Украины два боевых корабля
Швейцария сняла ограничения на въезд для граждан Украины, - МИДШвейцария сняла ограничения на въезд для граждан Украины, - МИД
НАБУ предупредило СБУ об уголовной ответственности за сокрытие ЧаусаНАБУ предупредило СБУ об уголовной ответственности за сокрытие Чауса
В РоSSии театры проверят на соответствие "стратегии нацбезопасности"В РоSSии театры проверят на соответствие "стратегии нацбезопасности"
РоSSия испытывает вакцину Sputnik Light на жителях ОРДЛО, - разведкаРоSSия испытывает вакцину Sputnik Light на жителях ОРДЛО, - разведка
Зеленский презентовал мероприятия ко Дню независимости Украины
РоSSия предложила вернуть заседания ТКГ в МинскРоSSия предложила вернуть заседания ТКГ в Минск
МИД ко Дню независимости заказало промо-кампанию Украины на BBCМИД ко Дню независимости заказало промо-кампанию Украины на BBC
Последние новости
Подгружаем последние новости