Великобритания ввела против Беларуси новые санкции в годовщину начала протестов

Лукашенко уже успел прокомментировать это решение: "Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании".

Сегодня, 9 августа, в годовщину начала протестов, Великобритания ввела ряд торговых, финансовых и авиационных санкций против Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Великобритании.

"Режим Александра Лукашенко продолжает подавлять демократию и нарушать права человека в Беларуси. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не примет действия Лукашенко после фальсификации выборов. Продукция государственных предприятий Лукашенко не будет продаваться в Великобритании, а наши аэрокосмические компании не тронут его парк роскошных самолетов", - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Пакет новых санкций против Беларуси содержит

- авиационные меры по предотвращению пролета или посадки белорусских авиаперевозчиков в Великобритании и запрет на оказание технической помощи флоту роскошных самолетов президента Лукашенко.

- торговые меры по калию, нефтепродуктах, товарах и технологиях для перехвата и мониторинга; товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения.

- финансовые меры, запрещающие покупку переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных Беларусью, а также выпущенных государственными банками, и предоставление кредитов.

Санкции также будут включать запрет на предоставление страховки и перестраховки белорусским государственным органам, а также изменения в политике правительства Великобритании по дальнейшему усилению эмбарго на поставки оружия.

Александр Лукашенко уже успел прокомментировать введены санкции.

"Великобритания? Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы - прихвостни американские", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Напомним, с 9 августа прошлого года в Беларуси продолжаются протесты в связи с фальсификацией президентских выборов. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители.

Европейский союз уже ввел секторальные санкции против Беларуси. Перед тем ЕС , США , Канада, Великобритания также синхронно ввели персональные санкционные пакеты против режима Лукашенко.

Против официальных лиц Беларуси Евросоюз ввел два блока санкций. Санкционный перечень ЕС самый большой, в него вошли 78 физических лиц и восемь юридических. Среди них - роSSийский миллиардер Михаил Гуцериев (компании "Русснефть", "Нефтис", Бинбанк), Лилия Лукашенко (невестка Лукашенко, жена его сына Виктора), Дмитрий Лукашенко (средний сын Лукашенко), автомобильные заводы МАЗ и БелАЗ.