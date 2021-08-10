Великобритания ввела против Беларуси новые санкции в годовщину начала протестов
Лукашенко уже успел прокомментировать это решение: "Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании".
Сегодня, 9 августа, в годовщину начала протестов, Великобритания ввела ряд торговых, финансовых и авиационных санкций против Беларуси.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Великобритании.
"Режим Александра Лукашенко продолжает подавлять демократию и нарушать права человека в Беларуси. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не примет действия Лукашенко после фальсификации выборов. Продукция государственных предприятий Лукашенко не будет продаваться в Великобритании, а наши аэрокосмические компании не тронут его парк роскошных самолетов", - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
Пакет новых санкций против Беларуси содержит
- авиационные меры по предотвращению пролета или посадки белорусских авиаперевозчиков в Великобритании и запрет на оказание технической помощи флоту роскошных самолетов президента Лукашенко.
- торговые меры по калию, нефтепродуктах, товарах и технологиях для перехвата и мониторинга; товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения.
- финансовые меры, запрещающие покупку переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных Беларусью, а также выпущенных государственными банками, и предоставление кредитов.
Санкции также будут включать запрет на предоставление страховки и перестраховки белорусским государственным органам, а также изменения в политике правительства Великобритании по дальнейшему усилению эмбарго на поставки оружия.
Александр Лукашенко уже успел прокомментировать введены санкции.
"Великобритания? Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы - прихвостни американские", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.
Напомним, с 9 августа прошлого года в Беларуси продолжаются протесты в связи с фальсификацией президентских выборов. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители.
Европейский союз уже ввел секторальные санкции против Беларуси. Перед тем ЕС, США, Канада, Великобритания также синхронно ввели персональные санкционные пакеты против режима Лукашенко.
Против официальных лиц Беларуси Евросоюз ввел два блока санкций. Санкционный перечень ЕС самый большой, в него вошли 78 физических лиц и восемь юридических. Среди них - роSSийский миллиардер Михаил Гуцериев (компании "Русснефть", "Нефтис", Бинбанк), Лилия Лукашенко (невестка Лукашенко, жена его сына Виктора), Дмитрий Лукашенко (средний сын Лукашенко), автомобильные заводы МАЗ и БелАЗ.
Украина, как и страны ЕС и США, не признала результаты выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан. В МИД Украины заявили, что по окончании срока последней каденции Лукашенко как президента Украина будет называть его по имени, не отмечая должности.