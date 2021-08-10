Бывший член наблюдательного совета "Нафтогаза" стал представителем США по "Северному потоку - 2"

Президент США Джо Байдена назначил Амоса Хохштайна представителем Государственного департамента США по вопросам энергетики. Он будет отвечать за выполнение соглашения между США и Германией о "Северном потоке - 2".

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на собственные источники.

Амос Хохштайн был яростным критиком газопровода и его знакомые удивлены этим назначением, поскольку оно вроде противоречит его позиции относительно "экзистенциального кризиса", который грозит Украине из-за "Северного потока - 2".

"Они пытаются скрыть это ужасное соглашение за его авторитетом, надеясь, что это заставит людей забыть, насколько плохим оно есть", - сказал изданию собеседник, знакомый с Хохштайном.

В то же время источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского заявил, что "в Киеве надеются на то, что это признание неудачи предыдущей политики и назначение приведет к реальному улучшению курса, а не очковтирательству".

Еще один собеседник Axios сказал, что "хорошо иметь кого-то, кто очень подозрительно относится к проекту и намерениям РоSSии, потому что он будет настойчиво требовать реализации эффективной стратегии по управлению этой угрозой".

По данным издания, в правительстве Германии назначили собственного представителя по "Северному потоку - 2", с которым имеет дело Хохштайн.

Напомним, что Хохштайн в 2017-2020 годах входил в состав наблюдательного совета "Нафтогаза". Он уволился в октябре прошлого года из-за "саботажа со стороны коррумпированных сил".

Амос Хохштайн начинал карьеру в Вашингтоне, занимал государственные должности высокого уровня, в том числе был старшим советником по политическим вопросам Комитета по иностранным делам Палаты представителей США . Позже был консультантом и лоббистом для американских и международных нефтегазовых компаний, а также компаний, специализирующихся на возобновляемых источниках энергии.

В Госдепартаменте США Хохштайн начал работать в 2011 году в Агентстве энергетических ресурсов. Как заместитель посла США в Украине Карлоса Паскуаля отвечал за газовый сектор.