Лукашенко: Украина "похерила" хорошие отношения с Беларусью
"Красная линия был перейдена тогда, когда еще Евросоюз не прекратил авиасообщение с нами, а Украина это сделала".
Александр Лукашенко заявил, что политические отношения Украины и Беларуси находятся в самой низкой точке.
Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, 9 августа.
"Белорусско-украинские политические отношения, чего не скажешь об экономических, в настоящее время находятся в самой низкой точке. И красная линия был перейдена тогда, когда еще Евросоюз не прекратил авиасообщение с нами, а Украина это сделала. И за что? Неужели до такой мерзости можно дойти, чтобы похерить все, что было до сих пор, что мы делали для Украины?", - сказал он.
Лукашенко считает, что Украине в этой ситуации стоило "посидеть и помолчать".
"Пусть бесится Евросоюз, пусть бесятся американцы, НАТО ... Вас же еще не взяли ни в НАТО, ни в Евросоюз, и не возьмут! Нет, надо было впереди побежать", - сказал он.
Напомним, что контакты между официальными представителями Украины и Беларуси были поставлены на паузу осенью 2020 года в связи с фальсификацией результатов выборов президента и подавлением мирных протестов.