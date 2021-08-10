Лукашенко: Украина "похерила" хорошие отношения с Беларусью

"Красная линия был перейдена тогда, когда еще Евросоюз не прекратил авиасообщение с нами, а Украина это сделала".

Александр Лукашенко заявил, что политические отношения Украины и Беларуси находятся в самой низкой точке.

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, 9 августа.

"Белорусско-украинские политические отношения, чего не скажешь об экономических, в настоящее время находятся в самой низкой точке. И красная линия был перейдена тогда, когда еще Евросоюз не прекратил авиасообщение с нами, а Украина это сделала. И за что? Неужели до такой мерзости можно дойти, чтобы похерить все, что было до сих пор, что мы делали для Украины?", - сказал он.

Лукашенко считает, что Украине в этой ситуации стоило "посидеть и помолчать".

"Пусть бесится Евросоюз , пусть бесятся американцы, НАТО ... Вас же еще не взяли ни в НАТО, ни в Евросоюз , и не возьмут! Нет, надо было впереди побежать", - сказал он.

Напомним, что контакты между официальными представителями Украины и Беларуси были поставлены на паузу осенью 2020 года в связи с фальсификацией результатов выборов президента и подавлением мирных протестов.