"Если Украина захочет переговоров в этом формате, мы примем участие".

Посол Великобритании Мелинда Симмонс считает, что подписанты Будапештского меморандума, кроме РоSSии, выполняют его.

Об этом она сказала в интервью BBC News Украина.

"Там было два обязательства, не так ли? Страны-подписанты не будут прибегать к агрессии против Украины, а в случае, когда такое случится, страны-подписанты сделают все, чтобы привлечь агрессора к ответственности в соответствии с международным правом. Вот под чем мы подписались. Мы не нападали на Украину. И мы привлекаем агрессора к ответственности в международной системе", - заявила Симмонс.

"А с самим меморандумом произошло лишь то, что РоSSия, которая обязалась не совершать агрессии против Украины, именно это и сделала. Каждый раз, когда Украина инициировала любые переговоры в формате меморандума, Британия была готова участвовать в них. И в дальнейшем тоже готова. Если Украина захочет переговоров в этом формате, мы примем участие", - добавила она.

Напомним, современные границы Украины были гарантированы со стороны США , Великобритании и РоSSии согласно Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году. В 2014 году РоSSия - одна из стран-подписантов - аннексировала Крым, а потом ввела войска на территорию Донбасса. При этом РФ заявляла, что придерживается меморандума тем, что не угрожает Украине применением ядерного оружия.

Помощь США и Великобритании в защите территориальной целостности Украины оказалась ограниченной. В частности, Украина начала получать летальное вооружение только после оккупации значительной части территории.

Второй президент Украины Леонид Кучма ранее назвал Будапештский меморандум одной из основных ошибок, допущенных властями во времена независимости.

В начале 2017 года посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко говорила, что Лондон рассматривает Будапештский меморандум как политический, юридически не обязывающий документ.