Лукашенко заявил, что может признать Крым роSSийским: "У меня руки развязаны"

"Безумцы! Еще в чем-то меня упрекают, когда я больше болел за Украину больше, чем за Беларусь".

Лукашенко заявил, что может признать Крым роSSийским: "У меня руки развязаны"
Фото: АТН Беларусь

Александр Лукашенко подтвердил, что может признать Крым роSSийским, и возложил ответственность за это на Украину.

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, 9 августа.

"Когда Лукашенко Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в РоSSии признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хотя меня многое связывает. Будапештская декларация, помните? Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю. Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны - и Крым, и все остальное. Они взвыли: Лукашенко полетит в Крым через РоSSию! Так вы закрыли пространство, я через Украину не могу полететь. Безумцы! Еще в чем-то меня упрекают, когда я больше болел за Украину больше, чем за Беларусь, еще совсем недавно", - сказал Лукашенко.

Напомним, что осуществление перелетов иностранными авиакомпаниями в Крым рассматривается Украиной как уголовное преступление, потому что еще в марте 2014 года над оккупированным полуостровом было закрыто воздушное пространство.

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