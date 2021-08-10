Лукашенко заявил, что может признать Крым роSSийским: "У меня руки развязаны"

"Безумцы! Еще в чем-то меня упрекают, когда я больше болел за Украину больше, чем за Беларусь".

Александр Лукашенко подтвердил, что может признать Крым роSSийским, и возложил ответственность за это на Украину.

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, 9 августа.

"Когда Лукашенко Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в РоSSии признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хотя меня многое связывает. Будапештская декларация, помните? Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю. Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны - и Крым, и все остальное. Они взвыли: Лукашенко полетит в Крым через РоSSию! Так вы закрыли пространство, я через Украину не могу полететь. Безумцы! Еще в чем-то меня упрекают, когда я больше болел за Украину больше, чем за Беларусь , еще совсем недавно", - сказал Лукашенко.

Напомним, что осуществление перелетов иностранными авиакомпаниями в Крым рассматривается Украиной как уголовное преступление, потому что еще в марте 2014 года над оккупированным полуостровом было закрыто воздушное пространство.