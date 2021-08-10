Посол Британии: Украина может присоединиться к НАТО, но нужны реформы

Посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что вопрос о возможности присоединения Украины к НАТО "уже решен в принципе".

Об этом она сказала в интервью BBC News Украина.

"Ясно, что государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к НАТО. Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться, уже решен в принципе", - сказала она.

В то же время Симмонс подчеркнула, что для этого нужны шаги по стороны Украины.

"И вот разговоры об этом с украинской стороной происходят регулярно, а сдвигов нет... С вовлеченностью Украины, ее участием в операциях НАТО - все отлично, и прогресс очевиден. Но относительно институциональных реформ, которых требует членство, то остается много работы - в некоторых сферах больше, чем у других. Одна из них - институциональная реформа в сфере обороны. Я последовательно и везде подчеркиваю: воевать на фронте очень важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу. И здесь должен быть какой-то прогресс", - сказала госпожа посол.

Напомним, что власти Украины неоднократно заявляли, что некоторые страны НАТО используют вопрос реформ как оправдание для сокрытия собственного нежелания раздражать РоSSию.

В начале июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина с 2008 года достаточно изменилась, чтобы получить от НАТО новый этап в евроатлантической интеграции, но отдельные страны продолжают требовать каких-то реформ. По мнению министра, это просто отговорки.