Новый посол Израиля Бродский прибыл в Украину

Его кандидатуру согласовали в ноябре прошлого года.

Новый посол государства Израиль Михаил Бродский прибыл в Украину.

Об этом сообщает посольство Израиля в Украине.

"Сегодня дипломаты из посольства Израиля в Украине встретились с нашим новым послом Михаилом Бродским", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломаты поделились с ним настоящими украинскими традициями и выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество.

Напомним, в июне правительство Израиля назначило Бродского послом в Украине. Его кандидатуру согласовали в ноябре прошлого года.

Михаил Бродский родился в 1972 году в Санкт-Петербурге. В 1990 году вместе с семьей переехал в Израиль. Он получил степень бакалавра политических наук и степень магистра дипломатии и национальной безопасности в Тель-Авивском университете. Дипломатическую карьеру начал в 2002 году.

В 2003-2008 годах работал пресс-атташе посольства Израиля в Москве и политическим атташе посольства Израиля в Москве с 2006 по 2008 годы. В 2009-2013 занимал должность директора по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне. С 2015 по 2018 год работал послом Израиля в Казахстане.