Кузин предположил, почему Европа до сих пор не регистрирует китайский CoronaVac

"Мне кажется, что здесь есть политика", отметил главный санитарный врач Украины.

Затягивание Европы с регистрацией антиковидного препарата CoronaVac от китайского производителя Sinovac может быть связано с отношением к самому производителю.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Радио Свобода.

"Возможно, это связано с отношением к самому производителю... Мне кажется, что здесь есть политика. Потому что, например, тот же самый Pfizer или другие вакцины рассматривались ЕМА довольно быстро", - сказал Кузин.

Он добавил, что вакцина CoronaVac уже почти 2 месяца находится на рассмотрении Европейского медицинского агентства. "И мы надеемся, что ЕМА примет все же взвешенное решение и признает эту вакцину уже разрешенной для использования", - добавил главный санитарный врач.

Напомним, CoronaVac зарегистрирован Всемирной организацией здравоохранения и широко используется в Украине.

CoronaVac - это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивен, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Sinovac Biotech - это китайская биофармацевтическая компания, которая разрабатывает вакцины против энтеровируса, универсального пандемического гриппа, японского энцефалита и бешенства у людей.

Вакцина CoronaVac выпускается в однодозних флаконах. Температура хранения вакцины +2 - +8 ?, препарат не требует особых условий холодовой цепи.

В Украине, кроме вакцины CoronaVac, прививка проводится препаратами Comirnaty от Pfizer-BioNTech; Moderna и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

В Турции третья фаза исследований CoronaVac показала эффективность в 83%. Согласно промежуточным результатам, вакцина на 100% защищает от возникновения тяжелого течения болезни.

По состоянию на 8 августа от начала прививочной кампании полностью прививались 2 381 190 украинцев.