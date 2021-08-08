Кузин предположил, почему Европа до сих пор не регистрирует китайский CoronaVac

"Мне кажется, что здесь есть политика", отметил главный санитарный врач Украины.

Кузин предположил, почему Европа до сих пор не регистрирует китайский CoronaVac
Фото: qha.com.ua

Затягивание Европы с регистрацией антиковидного препарата CoronaVac от китайского производителя Sinovac может быть связано с отношением к самому производителю.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Радио Свобода.

"Возможно, это связано с отношением к самому производителю... Мне кажется, что здесь есть политика. Потому что, например, тот же самый Pfizer или другие вакцины рассматривались ЕМА довольно быстро", - сказал Кузин.

Он добавил, что вакцина CoronaVac уже почти 2 месяца находится на рассмотрении Европейского медицинского агентства. "И мы надеемся, что ЕМА примет все же взвешенное решение и признает эту вакцину уже разрешенной для использования", - добавил главный санитарный врач.

Напомним, CoronaVac зарегистрирован Всемирной организацией здравоохранения и широко используется в Украине.

CoronaVac - это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивен, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Sinovac Biotech - это китайская биофармацевтическая компания, которая разрабатывает вакцины против энтеровируса, универсального пандемического гриппа, японского энцефалита и бешенства у людей.

Вакцина CoronaVac выпускается в однодозних флаконах. Температура хранения вакцины +2 - +8 ?, препарат не требует особых условий холодовой цепи.

В Украине, кроме вакцины CoronaVac, прививка проводится препаратами Comirnaty от Pfizer-BioNTech; Moderna и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

В Турции третья фаза исследований CoronaVac показала эффективность в 83%. Согласно промежуточным результатам, вакцина на 100% защищает от возникновения тяжелого течения болезни.

По состоянию на 8 августа от начала прививочной кампании полностью прививались 2 381 190 украинцев.

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