Кузин предположил, почему Европа до сих пор не регистрирует китайский CoronaVac
"Мне кажется, что здесь есть политика", отметил главный санитарный врач Украины.
Затягивание Европы с регистрацией антиковидного препарата CoronaVac от китайского производителя Sinovac может быть связано с отношением к самому производителю.
Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Радио Свобода.
"Возможно, это связано с отношением к самому производителю... Мне кажется, что здесь есть политика. Потому что, например, тот же самый Pfizer или другие вакцины рассматривались ЕМА довольно быстро", - сказал Кузин.
Он добавил, что вакцина CoronaVac уже почти 2 месяца находится на рассмотрении Европейского медицинского агентства. "И мы надеемся, что ЕМА примет все же взвешенное решение и признает эту вакцину уже разрешенной для использования", - добавил главный санитарный врач.
Напомним, CoronaVac зарегистрирован Всемирной организацией здравоохранения и широко используется в Украине.
CoronaVac - это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивен, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.
Sinovac Biotech - это китайская биофармацевтическая компания, которая разрабатывает вакцины против энтеровируса, универсального пандемического гриппа, японского энцефалита и бешенства у людей.
Вакцина CoronaVac выпускается в однодозних флаконах. Температура хранения вакцины +2 - +8 ?, препарат не требует особых условий холодовой цепи.
В Украине, кроме вакцины CoronaVac, прививка проводится препаратами Comirnaty от Pfizer-BioNTech; Moderna и AstraZeneca (Covishield, SKBio).
В Турции третья фаза исследований CoronaVac показала эффективность в 83%. Согласно промежуточным результатам, вакцина на 100% защищает от возникновения тяжелого течения болезни.
По состоянию на 8 августа от начала прививочной кампании полностью прививались 2 381 190 украинцев.