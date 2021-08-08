Оккупанты стреляли сегодня из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

С начала воскресенья 8 августа в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Оккупанты вблизи Светлодарска обстреляли позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск украинская сторона сообщила представителям Миссии ОБСЕ .

Напомним, в течение субботы, 7 августа, в районе боевых действий на Донбассе зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск. Погиб украинский военный, двое получили ранения.