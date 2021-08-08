Талибы захватили стратегически важный Кундуз на севере Афганистана

СМИ сообщают о жертвах среди мирного населения.

Талибы захватили Кундуз – административный центр одноименной провинции на севере Афганистана, имеющий важное стратегическое значение, и подняли флаг в центре города.

Об этом пишет bbc.com.

Все районы города, кроме аэропорта, находятся под контролем "Талибана". В городе начались пожары.

СМИ сообщают о жертвах среди мирного населения, среди погибших - женщины и дети.

Боевики также прорвались в другой северный город Сар-э-Пуль, который был захвачен через несколько часов после Кундуза.

Афганские официальные лица настаивают на том, чтобы их войска оставались в захваченных городах, и бои продолжаются.

Кундуз стал третьей местной столицей в Афганистане, которая сдалась талибам за последние дни, и их самой большой победой.

Напомним, США и Великобритания рекомендуют своим гражданам немедленно покинуть территорию Афганистана коммерческими авиарейсами.

Ситуация в Афганистане обострилась с начала мая, когда США и другие страны, например, Германия, начали выведение своих сил из страны. Американцы должны вывести войска до 31 августа.

В мае-июне 2021 года в Афганистане были убиты или ранены 2400 мирных жителей. Это наибольший показатель для этих месяцев, начиная с момента учета в 2009 году.

В начале июля "Талибан" заявил, что контролирует 85% территории Афганистана.

В начале августа РоSSия вдвое увеличила количество военной техники для учений на границе с Афганистаном.