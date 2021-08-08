Зеленский: смерть Ройтбурда - большая потеря для украинского искусства

"Он навсегда останется в наших сердцах, а его полотна - нашим культурным наследием».

Зеленский: смерть Ройтбурда - большая потеря для украинского искусства
Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти художника и директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

"На этой должности Александр Анатольевич собственным примером доказал, что музей можно сделать художественным пространством, интересным для широкой аудитории. Просто нужно подходить к своему делу с душой и не бояться экспериментировать! ", - написал президент в соцсети Facebook.

Он отметил, что художник не боялся экспериментов и в собственном творчестве. "Его работы полны любви, жажды жизни, часто - иронии и даже самоиронии. Смерть художника - большая потеря для украинского искусства. Но он навсегда останется в наших сердцах, а его полотна - нашим культурным наследием. Соболезнования родным и близким и всем поклонникам творчества Александра Ройтбурда. Вечная память!", - добавил Зеленский.

Напомним, Александр Ройтбурд умер на 60-м году жизни. 59-летний художник долгое время боролся с тяжелым заболеванием.

Он считается одним из основных художников "украинской новой волны" - постмодернистского течения, возникшего в живописи в 1980-1990-хх годах на фоне распада СССР, перестройки и становления Независимости.

С марта 2018 года Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей, однако его назначение вызвало немало споров. Он выиграл конкурс, но местные депутаты сопротивлялись его назначению и не поддержали его на голосовании.

4 сентября 2019 года Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея Ройтбурдом. Он сразу заявил, что будет обжаловать это решение в суде и позже выиграл суд в первой инстанции. Министерство культуры назвало решение облсовета безосновательным. Под городским советом в поддержку художника проходили масштабные митинги.

Одесская ОГА при этом не стала разрывать контракт с художником, и он продолжал выполнять свои обязанности директора.

2 июня Апелляционный суд поддержал увольнение Ройтбурда.

4 июня Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко новым министром культуры и информационной политики Украины. После назначения Ткаченко заявил, что решение об увольнении Ройтбурда было политическим.

2 июня 2021 года года Верховный суд признал незаконным решение Одесского областного совета об увольнении Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.

Lb.ua подготовил серию бесед с Александром Ройтбурдом, записанных в течение последних 12 лет.



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