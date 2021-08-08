Украинские пожарные спасают Грецию от огня в самых опасных районах

Наши спасатели тушили пожары на острове Эвия и спасли два села.

Фото: Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic

Украинские пожарные тушили огонь на острове Эвия - в одном из районов Греции, который больше всего пострадал от пожаров.

Об этом сообщило Посольство Украины в Греции на своей в странице в соцсети Facebook.

"Пострадавших нет. Ветер был сильный, одновременно нашим пожарным удалось спасти две деревни, скот, склады, сельскохозяйственную технику", - говорится в сообщении.

Местные очень довольны работой украинских пожарных, отметили в посольстве.

Фото: Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic

Фото: Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic

Фото: Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic

В ГСЧС также проинформировали, что сводный отряд украинских спасателей численностью 100 человек на территории периферии "Спатару" спас два населенных пункта: с. Спатару и с. Метохи.

Силами украинцев спасены: 27 жилых домов, 1 культовое сооружение, 33 хозяйственные постройки, 1 зернохранилище, 1 приют для собак, 54 улья и стадо овец.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в Греции в течение 5-6 августа зафиксировали 426 пожаров. Их гасили 246 пожарных.

К тушению пожаров привлечены и сто украинских спасателей, прибывших в Грецию 6 августа вечером.

Ранее сообщалось, что тысячам людей пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров возле Афин. С ожогами госпитализировали нескольких спасателей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанныеВ Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанные
Европарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим ЛукашенкоЕвропарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим Лукашенко
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без КрымаПосольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма
Франция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визыФранция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визы
Пожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджогеПожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге
Блок рекламы


Похожие новости
Сто украинских спасателей отправятся в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, - ШмыгальСто украинских спасателей отправятся в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, - Шмыгаль
Зеленский назвал прекращение огня первым шагом к урегулированию конфликта на ДонбассеЗеленский назвал прекращение огня первым шагом к урегулированию конфликта на Донбассе
РоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Украинские COVID-сертификаты прошли техническое оценивание в ЕС, - МинцифрыУкраинские COVID-сертификаты прошли техническое оценивание в ЕС, - Минцифры
РоSSийские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
С начала суток на Донбассе враг 4 раза обстрелял украинские позицииС начала суток на Донбассе враг 4 раза обстрелял украинские позиции
Оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
На Донбассе с начала суток зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огняНа Донбассе с начала суток зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня
С начала суток оккупанты на Донбассе трижды обстреляли украинские позицииС начала суток оккупанты на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции
Оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости