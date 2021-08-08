Украинские пожарные спасают Грецию от огня в самых опасных районах

Наши спасатели тушили пожары на острове Эвия и спасли два села.

Фото: Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic

Украинские пожарные тушили огонь на острове Эвия - в одном из районов Греции, который больше всего пострадал от пожаров.

Об этом сообщило Посольство Украины в Греции на своей в странице в соцсети Facebook.

"Пострадавших нет. Ветер был сильный, одновременно нашим пожарным удалось спасти две деревни, скот, склады, сельскохозяйственную технику", - говорится в сообщении.

Местные очень довольны работой украинских пожарных, отметили в посольстве.

Фото: Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic

Фото: Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic

Фото: Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic

В ГСЧС также проинформировали, что сводный отряд украинских спасателей численностью 100 человек на территории периферии "Спатару" спас два населенных пункта: с. Спатару и с. Метохи.

Силами украинцев спасены: 27 жилых домов, 1 культовое сооружение, 33 хозяйственные постройки, 1 зернохранилище, 1 приют для собак, 54 улья и стадо овец.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в Греции в течение 5-6 августа зафиксировали 426 пожаров. Их гасили 246 пожарных.

К тушению пожаров привлечены и сто украинских спасателей, прибывших в Грецию 6 августа вечером.

Ранее сообщалось, что тысячам людей пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров возле Афин. С ожогами госпитализировали нескольких спасателей.