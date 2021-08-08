США и Великобритания рекомендуют своим гражданам немедленно лететь из Афганистана

Насилие в стране неуклонно растет.

США и Великобритания рекомендуют своим гражданам немедленно лететь из Афганистана
Фото: ЕРА/UPG

США и Великобритания рекомендуют своим гражданам немедленно покинуть территорию Афганистана коммерческими авиарейсами.

Об этом пишет Голос Америки.

"Учитывая условия безопасности и сокращение штата, возможности посольства по оказанию помощи гражданам США в Афганистане крайне ограничены, даже в Кабуле", - говорится в заявлении посольства США в афганской столице.

Насилие в Афганистане неуклонно растет с тех пор, как было объявлено о выводе иностранных войск из страны.

Исламистское радикальное движение “Талибан” атаковало множество районов и почти удвоило контролируемую боевиками территорию, захватив несколько ключевых пограничных переходов.

Резко участились убийства журналистов, правозащитников и чиновников. Дава Хан Менапала, директора правительственного информационного центра, убили во время пятничной молитвы в Кабуле.

В нескольких городах Афганистана идут бои. 6 августа талибы захватили Зарандж, столицу провинции Нимруз, что стало первым захватом административного центра провинции с момента начала вывода иностранных войск.

7 августа боевики "Талибана" захватили Шеберган, столицу провинции Джаузджан. В городе проживает бывший афганский военачальник, маршал Абдул Рашид Дустум.

Посольство США в Кабуле выпустило пресс-релиз, осудив наступление талибов на города, и призвало боевиков согласиться на прекращение огня и начать мирные переговоры.

"Действия талибов по насильственному установления своего правления неприемлемы и противоречат заявлению о поддержке урегулирования путем переговоров мирного процесса в Дохе. Они демонстрируют пренебрежение к благополучию и правам гражданского населения и усиливают гуманитарный кризис в стране", - говорится в сообщении.

Ситуация в Афганистане обострилась с начала мая, когда США и другие страны, например, Германия, начали выведение своих сил из страны. Американцы должны вывести войска до 31 августа.

В мае-июне 2021 года в Афганистане были убиты или ранены 2400 мирных жителей. Это наибольший показатель для этих месяцев, начиная с момента учета в 2009 году.

В начале июля "Талибан" заявил, что контролирует 85% территории Афганистана.

В начале августа РоSSия вдвое увеличила количество военной техники для учений на границе с Афганистаном.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанныеВ Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанные
Европарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим ЛукашенкоЕвропарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим Лукашенко
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без КрымаПосольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма
Франция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визыФранция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визы
Пожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджогеПожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС призвал Украину прекратить выдавать гражданам несколько загранпаспортовЕС призвал Украину прекратить выдавать гражданам несколько загранпаспортов
Великобритания передаст ВМС Украины два боевых корабляВеликобритания передаст ВМС Украины два боевых корабля
Человек, который пришел с гранатой в Кабмин, сдался полиции благодаря переговорам со своим другом-волонтером, - МВДЧеловек, который пришел с гранатой в Кабмин, сдался полиции благодаря переговорам со своим другом-волонтером, - МВД
Великобритания и Иран взаимно вызвали послов из-за атаки на нефтяной танкерВеликобритания и Иран взаимно вызвали послов из-за атаки на нефтяной танкер
Секретарь СНБО назвал стратегических партнеров Украины: на первом месте Великобритания, затем - США и страны БалтииСекретарь СНБО назвал стратегических партнеров Украины: на первом месте Великобритания, затем - США и страны Балтии
Германия вывела своих последних солдат из АфганистанаГермания вывела своих последних солдат из Афганистана
Кулеба со своим польским коллегой скоординировали позиции по противодействию Северному потоку-2Кулеба со своим польским коллегой скоординировали позиции по противодействию Северному потоку-2
Макрон получил пощечину во время общения с гражданами
Западные послы призвали власти Беларуси немедленно освободить политзаключенныхЗападные послы призвали власти Беларуси немедленно освободить политзаключенных
Главы МИД Украины и Афганистана впервые с 2008 года провели телефонный разговорГлавы МИД Украины и Афганистана впервые с 2008 года провели телефонный разговор
Последние новости
Подгружаем последние новости