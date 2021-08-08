США и Великобритания рекомендуют своим гражданам немедленно лететь из Афганистана

Насилие в стране неуклонно растет.

США и Великобритания рекомендуют своим гражданам немедленно покинуть территорию Афганистана коммерческими авиарейсами.

Об этом пишет Голос Америки .

"Учитывая условия безопасности и сокращение штата, возможности посольства по оказанию помощи гражданам США в Афганистане крайне ограничены, даже в Кабуле", - говорится в заявлении посольства США в афганской столице.

Насилие в Афганистане неуклонно растет с тех пор, как было объявлено о выводе иностранных войск из страны.

Исламистское радикальное движение “Талибан” атаковало множество районов и почти удвоило контролируемую боевиками территорию, захватив несколько ключевых пограничных переходов.

Резко участились убийства журналистов, правозащитников и чиновников. Дава Хан Менапала, директора правительственного информационного центра, убили во время пятничной молитвы в Кабуле.

В нескольких городах Афганистана идут бои. 6 августа талибы захватили Зарандж, столицу провинции Нимруз, что стало первым захватом административного центра провинции с момента начала вывода иностранных войск.

7 августа боевики "Талибана" захватили Шеберган, столицу провинции Джаузджан. В городе проживает бывший афганский военачальник, маршал Абдул Рашид Дустум.

Посольство США в Кабуле выпустило пресс-релиз, осудив наступление талибов на города, и призвало боевиков согласиться на прекращение огня и начать мирные переговоры.

"Действия талибов по насильственному установления своего правления неприемлемы и противоречат заявлению о поддержке урегулирования путем переговоров мирного процесса в Дохе. Они демонстрируют пренебрежение к благополучию и правам гражданского населения и усиливают гуманитарный кризис в стране", - говорится в сообщении.

Ситуация в Афганистане обострилась с начала мая, когда США и другие страны, например, Германия, начали выведение своих сил из страны. Американцы должны вывести войска до 31 августа.

В мае-июне 2021 года в Афганистане были убиты или ранены 2400 мирных жителей. Это наибольший показатель для этих месяцев, начиная с момента учета в 2009 году.

В начале июля "Талибан" заявил, что контролирует 85% территории Афганистана.

В начале августа РоSSия вдвое увеличила количество военной техники для учений на границе с Афганистаном.