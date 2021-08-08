За сутки оккупанты пять раз открывали огонь

В течение субботы, 7 августа, в районе боевых действий на Донбассе зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В направлении поселка Пески роSSийские наемники обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Невельского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Крымского роSSийские оккупанты обстреливали наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Золотого-4 оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеского огня погиб украинский военнослужащий Ярослав Семеняка из Конотопского района Сумской области, который служил по контракту с июня 2020 года.

Еще двое военных получили ранения. Состояние здоровья одного воина - тяжелое. Другого - удовлетворительное.

На обстрелы вооруженных формирований РоSSийской Федерации наши защитники открывали огонь.

По состоянию на утро воскресенья, 8 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, в течение пятницы, 6 августа, в районе проведения боевых действий на Донбассе было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.