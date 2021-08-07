В Венгрии усложнили продажу детских книг на тему ЛГБТ

Это предусмотрено законом, запрещающим использование в школах материалов с пропагандой гомосексуализма и изменения пола.

В Венгрии отныне детские книги, которые пропагандируют гомосексуальность, должны продавать в закрытой упаковке.

Это предусмотрено указом, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В указ также были включены книги, пропагандирующие смену пола и содержащие "явное" изображение сексуальности. Документ предусматривает, что их нужно продавать отдельно и нельзя продавать в пределах 200 метров от школы или церкви.

В июне в Венгрии приняли закон, запрещающий использование в школах материалов, которые считаются пропагандой гомосексуализма и изменения пола. Новый указ является первым из серии директив, которые разъясняют последствия его принятия.

Европейская комиссия начала процедуру против националистического правительства Орбана из-за этого закона, заявив, что он является дискриминационным и противоречит европейским ценностям толерантности и свободы личности.

Правительство Орбана заявляет, что новый закон призван защитить детей и предоставить родителям право заниматься их образованием в вопросах сексуальности.

Напомним, в июле Орбан анонсировал проведение референдума в стране по вопросам, связанным с сексуальным воспитанием детей.