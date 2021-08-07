На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранение

Состояние здоровья раненого воина - средней тяжести.

На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранение
Фото: pravda.com.ua

Сегодня, 7 августа, в городе Пески Донецкой области погиб украинский военный, еще один получил ранение.

Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восток".

Военнослужащий погиб, когда оккупанты ударили противотанковой управляемой ракетой по автокрану, который помогал местным жителям восстанавливать поврежденную гражданскую инфраструктуру.

Состояние здоровья раненого воина - средней тяжести.

На обстрел противника наши военные открыли ответный огонь.

Напомним, 5 августа в результате обстрела населенного пункта Красногоровка с применением противотанковых пушек враг повредил жилой пятиэтажный дом, гражданский автомобиль и тяжело ранил местного жителя, который находился в собственной квартире.

В тот же день вооруженные формирования РоSSийской Федерации открыли огонь по окраине населенного пункта Галициновка из артиллерийских систем калибра 122мм, вследствие чего были повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанныеВ Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанные
Европарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим ЛукашенкоЕвропарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим Лукашенко
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без КрымаПосольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма
Франция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визыФранция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визы
Пожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджогеПожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские наемники 10 раз нарушили режим тишины на ДонбассеРоSSийские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе
Зеленский назвал прекращение огня первым шагом к урегулированию конфликта на ДонбассеЗеленский назвал прекращение огня первым шагом к урегулированию конфликта на Донбассе
РоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
На Донбассе украинский военный получил боевую травмуНа Донбассе украинский военный получил боевую травму
Оккупанты на Донбассе стреляли из гранатометов и пулеметовОккупанты на Донбассе стреляли из гранатометов и пулеметов
РоSSийские генералы Истраков и Мизинцев получили подозрение по Иловайской трагедииРоSSийские генералы Истраков и Мизинцев получили подозрение по Иловайской трагедии
Директор природного парка в дельте Днепра получил подозрение за незаконный вылов рыбыДиректор природного парка в дельте Днепра получил подозрение за незаконный вылов рыбы
РоSSийские наемники 9 раз нарушили режим тишины на ДонбассеРоSSийские наемники 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе
РоSSийские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
В центре Кривого Рога повредили памятники чернобыльцам и погибшим под Иловайском воинамВ центре Кривого Рога повредили памятники чернобыльцам и погибшим под Иловайском воинам
Последние новости
Подгружаем последние новости