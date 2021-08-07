Ткаченко предлагает профинансировать ремонт башни замка в Каменце-Подольском из резервного фонда

Министр культуры посоветовал сразу готовить документы на Кабмин.

Ткаченко предлагает профинансировать ремонт башни замка в Каменце-Подольском из резервного фонда
Фото: facebook.com/alex.haiduk

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает профинансировать из резервного фонда ремонт башни замка в Каменце-Подольском, с которой в ночь с 5 на 6 августа ураган сорвал крышу.

Об этом министр написал в своем Телеграм-канале.

Ткаченко пообщался по этому поводу с руководителем Хмельницкой областной госадминистрации Сергеем Гамалием.

"Предложил сразу готовить документы на Кабмин для финансирования ремонта из резервного фонда. Крепость в Каменце - настоящий туристический магнит региона. Надеемся на быстрое выделение средств", - написал он.

Министр добавил, что 3 августа был подписан Меморандум о сотрудничестве в рамках "Большой Реставрации" и о разработке общей концепции Каменец-Подольского. "Без замка в хорошем состоянии ее сложно представить", - добавил Ткаченко.

Напомним, шквальный ветер полностью сорвал крышу Лаской башни на Каменец-Подольской крепости XV века и повредил покрытие корпуса.

В феврале 2018 года в Каменце-Подольском обвалилась часть стены Старой крепости. А в августе 2011 года произошло обрушение одной из башен крепости.

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