Всех восьмерых членов Нацкорпуса, задержанных по делу о рэкете, отправили в СИЗО
"Поскольку власть прибегла к откровенным репрессиям - мы оставляем за собой право на ответ".
Всех восьмерых задержанных по делу о рэкете членов Национального корпуса отправили в СИЗО.
Об этом говорится в заявлении на сайте Нацкорпуса."Заказанное в Офисе президента судилище продолжалось шестнадцать часов и сопровождалось откровенным затягиванием процесса и массовой медиа-атакой против Азовского движения. В итоге всех задержанных ребят отправили в СИЗО. Поскольку власть прибегла к откровенным репрессиям - мы оставляем за собой право на ответ", - говорится в сообщении.
"Осознавая, что за всем этим стоит власть, в первую очередь в лице президента Зеленского, наши силы будут направлены на тех, кто эту историю инициировал и кто ею руководит", - добавили в политической партии.
В Нацкорпусе сообщили, что вчера почти 3 тыс. представителей Азовского движения и проукраинского сообщества собрались в Киеве возле Шевченковского суда, чтобы поддержать задержанных в Харькове.
"Мы как будто возвращаемся во времена Януковича. Они думают, что те, кто воевал, испугаются автозаков. Мы все эту историю уже видели и все это проходили", - заявил лидер Азовского движения Андрей Белецкий
Руководитель Киевской организации Национального Корпуса Сергей Тамарин отметил "заказной характер судилища над патриотами". "Театральное представление, организованное Офисом президента при поддержке центрального аппарата СБУ, является полной профанацией, прямой атакой на патриотическую среду и прямым нападением на то ядро общества, которое еще способно защитить себя, свои права и интересы, и главное, интересы страны. А власть, перед тем, как сдать эти национальные интересы, решила подготовить для себя безопасное основание, чтобы избежать публичных акций протеста", - сказал он.
Напомним, 5 августа СБУ сообщила о разоблачении преступной группировки, которая облагала "данью" предпринимателей на Харьковщине. В ее состав входили действующие правоохранители и, как было отмечено, "мужчины с опытом ведения боевых действий".
6 августа СБУ заявила о публикации доказательств причастности членов Нацкорпуса к рэкету.
7 августа Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения трем членам Нацкорпуса, задержанным СБУ в деле о рэкете. Всем им присуждено содержание под стражей сроком на 60 суток без права залога.