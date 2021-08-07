Всех восьмерых членов Нацкорпуса, задержанных по делу о рэкете, отправили в СИЗО

"Поскольку власть прибегла к откровенным репрессиям - мы оставляем за собой право на ответ".

Всех восьмерых задержанных по делу о рэкете членов Национального корпуса отправили в СИЗО .

Об этом говорится в заявлении на сайте Нацкорпуса."Заказанное в Офисе президента судилище продолжалось шестнадцать часов и сопровождалось откровенным затягиванием процесса и массовой медиа-атакой против Азовского движения. В итоге всех задержанных ребят отправили в СИЗО . Поскольку власть прибегла к откровенным репрессиям - мы оставляем за собой право на ответ", - говорится в сообщении.

"Осознавая, что за всем этим стоит власть, в первую очередь в лице президента Зеленского, наши силы будут направлены на тех, кто эту историю инициировал и кто ею руководит", - добавили в политической партии.

В Нацкорпусе сообщили, что вчера почти 3 тыс. представителей Азовского движения и проукраинского сообщества собрались в Киеве возле Шевченковского суда, чтобы поддержать задержанных в Харькове.

Фото: nationalcorps.org

"Мы как будто возвращаемся во времена Януковича. Они думают, что те, кто воевал, испугаются автозаков. Мы все эту историю уже видели и все это проходили", - заявил лидер Азовского движения Андрей Белецкий

Руководитель Киевской организации Национального Корпуса Сергей Тамарин отметил "заказной характер судилища над патриотами". "Театральное представление, организованное Офисом президента при поддержке центрального аппарата СБУ , является полной профанацией, прямой атакой на патриотическую среду и прямым нападением на то ядро общества, которое еще способно защитить себя, свои права и интересы, и главное, интересы страны. А власть, перед тем, как сдать эти национальные интересы, решила подготовить для себя безопасное основание, чтобы избежать публичных акций протеста", - сказал он.

Фото: nationalcorps.org

Напомним, 5 августа СБУ сообщила о разоблачении преступной группировки, которая облагала "данью" предпринимателей на Харьковщине. В ее состав входили действующие правоохранители и, как было отмечено, "мужчины с опытом ведения боевых действий".

6 августа СБУ заявила о публикации доказательств причастности членов Нацкорпуса к рэкету.