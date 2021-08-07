Враг стрелял около Водяного, Новотошковского и Катериновки

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Враг стрелял около Водяного, Новотошковского и Катериновки
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

В течение пятницы, 6 августа, в районе проведения боевых действий на Донбассе зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Водяного около Донецка враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Водяного на Приазовье роSSийские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Около Новотошковского противник применял автоматические станковые, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Неподалеку от Катериновки вооруженные формирования РоSSийской Федерации дважды открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

По состоянию на 07:00 субботы, 7 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 5 августа со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.

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