В Турции локализованы 202 из 214 лесных пожаров, - Эрдоган

"Мы не допустим опустошения нашей страны".

Пожарным удалось взять под контроль 202 из 214 лесных пожаров, вспыхнувших в 46 турецких провинциях. Об этом в Twitter сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу.

По его словам, в ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 18 самолетов-амфибий, 850 пожарных машин и автоцистерн с водой, 57 вертолетов, 150 экскаваторов, 9 дронов, а также 5250 сотрудников профильных служб.

Эрдоган также отметил, что четыре самолета и один вертолет прибыли в Турцию из-за границы при поддержке частных компаний и неправительственных организаций.

"Мы продолжаем интенсивные усилия по тушению лесных пожаров, постоянно увеличивая количество наземных и воздушных транспортных средств. Мы не допустим опустошения нашей страны", - заявил Эрдоган.

Разрушительные пожары охватили разные регионы Турции на прошлой неделе. По данным властей, зафиксировано более 100 очагов огня.

Власти эвакуировали туристов на юго-западе страны, в частности в Бодруме.

Ответственность за начало масштабных пожаров в Турции взяла на себя аффилированная с террористической "Рабочей партией Курдистана" группировка "Дети огня".