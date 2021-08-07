В Турции локализованы 202 из 214 лесных пожаров, - Эрдоган

"Мы не допустим опустошения нашей страны".

В Турции локализованы 202 из 214 лесных пожаров, - Эрдоган
Фото: hurriyetdailynews.com

Пожарным удалось взять под контроль 202 из 214 лесных пожаров, вспыхнувших в 46 турецких провинциях. Об этом в Twitter сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу.

По его словам, в ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 18 самолетов-амфибий, 850 пожарных машин и автоцистерн с водой, 57 вертолетов, 150 экскаваторов, 9 дронов, а также 5250 сотрудников профильных служб.

Эрдоган также отметил, что четыре самолета и один вертолет прибыли в Турцию из-за границы при поддержке частных компаний и неправительственных организаций.

"Мы продолжаем интенсивные усилия по тушению лесных пожаров, постоянно увеличивая количество наземных и воздушных транспортных средств. Мы не допустим опустошения нашей страны", - заявил Эрдоган.

Разрушительные пожары охватили разные регионы Турции на прошлой неделе. По данным властей, зафиксировано более 100 очагов огня.

Власти эвакуировали туристов на юго-западе страны, в частности в Бодруме.

Ответственность за начало масштабных пожаров в Турции взяла на себя аффилированная с террористической "Рабочей партией Курдистана" группировка "Дети огня".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанныеВ Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанные
Европарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим ЛукашенкоЕвропарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим Лукашенко
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без КрымаПосольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма
Франция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визыФранция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визы
Пожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджогеПожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге
Блок рекламы


Похожие новости
Сто украинских спасателей отправятся в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, - ШмыгальСто украинских спасателей отправятся в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, - Шмыгаль
Украинцев нет среди пострадавших в результате пожаров в Албании, - МИДУкраинцев нет среди пострадавших в результате пожаров в Албании, - МИД
Связанная с "Рабочей партией Курдистана" группировка взяла ответственность за пожары в ТурцииСвязанная с "Рабочей партией Курдистана" группировка взяла ответственность за пожары в Турции
Пожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджогеПожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге
МИД прорабатывает сценарии эвакуации украинских туристов в случае опасности от пожаров в ТурцииМИД прорабатывает сценарии эвакуации украинских туристов в случае опасности от пожаров в Турции
Заместитель главы МИД Боднар стал послом Украины в ТурцииЗаместитель главы МИД Боднар стал послом Украины в Турции
В результате пожаров в Турции погибли четыре человека, Украина направляет на помощь два пожарных самолетаВ результате пожаров в Турции погибли четыре человека, Украина направляет на помощь два пожарных самолета
МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в охваченные пожарами регионы ТурцииМИД призвал украинцев воздержаться от поездок в охваченные пожарами регионы Турции
Порошенко встретился с министром иностранных дел ТурцииПорошенко встретился с министром иностранных дел Турции
Порошенко встретился с ЭрдоганомПорошенко встретился с Эрдоганом
Последние новости
Подгружаем последние новости