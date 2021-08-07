Трем членам Нацкорпуса избрали меру пресечения

Все они получили меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права залога.

Трем членам Нацкорпуса избрали меру пресечения
Фото: Макс Требухов

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения трем членам Нацкорпуса, задержанным СБУ в деле о рэкете. Всем им назначено содержание под стражей сроком на 60 суток без права залога.

Об этом сообщается в Telegram-канале Нацкорпуса.

"По состоянию на сейчас трое задержанных ребят получили меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права залога", - говорится в сообщении.

В организации надеются, что судьи все же рассмотрят дела всех задержанных сегодня.

СБУ вчера сообщила о разоблачении преступной группировки, которая облагала "данью" предпринимателей на Харьковщине. В ее состав входили действующие правоохранители и, как было отмечено, "мужчины с опытом ведения боевых действий". До того местное управление Службы безопасности заявляло об обысках у членов Национального корупуса.

Сама организация считает инкриминируемое дело политическим преследованием. В заявлении НК в Telegram говорится, что "характер обысков, статьи, которую инкриминируют, - все это носит ярко выраженный заказной характер" из-за "желания власти зачистить улицы".

По данным СБУ, в состав преступной группировки входило около 50 человек. Злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Они имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера.

Тем, кто отказывался платить, они, по данным следствия, угрожали физической расправой.

Участникам группировки инкриминируют три статьи УК Украины - создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней, вымогательство, противодействие законной хозяйственной деятельности.

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