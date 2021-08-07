ВАКС отправил за решетку двух должностных лиц "Харьковоблэнерго" и "Харьковводоканала"

Суд признал фигурантов виновными и назначил им наказание в виде 5 и 4 лет лишения свободы.

Высший антикоррупционный суд приговорил бывших топ-чиновников "Харьковоблэнерго" и "Харьковводоканала" к 5 и 4 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Отмечается, что бывший заместитель руководителя ОАО "Харьковоблэнерго" и директор КП "Харьковводоканал" заключили трехсторонний договор переуступки права требования. Вследствие этого интересам предприятия нанесен ущерб на сумму свыше 18 млн гривень.

Пойти на шаг, который противоречил интересам службы и нормам закона, их побудило обещание взятки.

Коллегия антикоррупционного суда поддержала позицию прокурора САП и признала указанных лиц виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением.

Суд признал фигурантов виновными и назначил им наказание в виде 5 и 4 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех и двух лет, со штрафом 17 000 грн.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.