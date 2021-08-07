С сегодняшнего дня иностранцев снова будут штрафовать за нарушение правил пребывания в Украине

Штраф составляет от 1 700 до 5 100 грн.

С сегодняшнего дня иностранцев снова будут штрафовать за нарушение правил пребывания в Украине
Фото: dpsu.gov.ua

7 августа вступило в силу постановление Кабинета Министров, согласно которому иностранцев, нарушивших правила пребывания в Украине, снова будут штрафовать.

"Внесенными изменениями отменяется норма постановления Кабмина, согласно которому все иностранцы, которые нарушили срок пребывания на территории Украины в период или в результате установления карантина, освобождались от административной ответственности по ст. 203 КУпАП", - пояснили в Государственной пограничной службе.

Пограничники отметили, что освобождение от административной ответственности будет касаться исключительно тех иностранцев, которые не могли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в соответствующие миграционные органы с заявлением о продлении срока пребывания в Украине ввиду обстоятельств, вызванных установленными ограничениями в условиях карантина.

Отметим, санкция статьи 203 КУоАП предусматривает штраф в размере от 1 700 грн до 5 100 грн.

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