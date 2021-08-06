В Запорожье тысячи людей митинговали из-за конфликта в городском совете

Завершились акции протеста объявлением резолюции митинга от сторонников мэра Запорожья.

Вечером 5 августа под стенами Запорожской ОГА на площади Героев Революции прошли акции протеста, в которых приняли участие несколько тысяч горожан. С одной стороны на митинге стояли сторонники действующего мэра Запорожья Владимира Буряка. Они требуют от представителей оппозиционных Буряку фракций собраться на сессию городского совета или сложить депутатский мандат. Сторонники городского головы держали плакаты с надписями «Бизнес-коалиция на выход», «Буряк за Запорожье, Запорожье за Буряка», «ОПЗЖ-Слуга народа-ЕС Новая политика-Партия Шария $оединены одной целью», сообщает «Радио свобода».

Завершились акции протеста объявлением резолюции митинга от сторонников мэра Запорожья. Этот документ адресован президенту Украины, главе Верховной Рады, главам фракций «Слуга народа», ОПЗЖ и «Европейская солидарность» в парламенте и главе Запорожской ОГА.

«Обращаемся, чтобы вы вмешались и задействовали все имеющиеся рычаги влияния на местные ячейки партий для разблокирования деятельности Запорожского городского совета и недопущения общественно-политического взрыва в Запорожье и в целом в Запорожской области. Требуем остановить политическую коррупцию, которая буквально остановила весь город Запорожье в развитии», - говорится в резолюции митинга, которую зачитал депутат горсовета от партии мэра Запорожья Буряка «Единение» Сергей Ильченко.

Последнее пленарное заседание Запорожского горсовета состоялось 11 июня. 30 июня, 2, 20, 23 и 30 июля депутаты всех фракций, кроме промэрской партии «Единение», отказались участвовать в заседаниях совета, созванного мэром города. Свое отсутствие в зале заседаний представители других политических сил объяснили несогласием с ситуацией относительно освобождения секретаря городского совета Анатолия Куртева, представляющего фракцию «Слуга народа», распоряжением мэра города от 25 июня.

В мэрии это решение обосновали тем, что «он не прошел специальную проверку, которую проходят все должностные лица». Впоследствии в интервью муниципальному телеканалу мэр Запорожья заявил, что это увольнение не имеет политических мотивов: должность секретаря горсовета остается квоте партии «Слуга народа», и Буряк ждет предложений новых кандидатур от этой политсилы.

26 июля мэр Запорожья обратился в Верховную Раду Украины о роспуске Запорожского городского совета. Сейчас эти документы находятся на рассмотрении профильного комитета парламента.

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