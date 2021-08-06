НАБУ заявило о завершении расследования по Чаусу

Обнародованы фрагменты ранее неизвестных следственных действий в отношении экс-судьи Днепровского районного суда Киева.

Национальное антикоррупционное агентство сообщило о завершении расследования в отношении экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

"Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП завершили расследование в отношении экс-судьи Днепровского районного суда города Киева, который требовал и получил неправомерную выгоду в 150 тыс. долл. США (более 3,7 млн грн по курсу НБУ на момент совершения преступления)", - сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что подозреваемого вызвали для допроса в НАБУ 5 и 6 августа. В то же время от дачи показаний он отказался.

"Учитывая то, что в уголовном производстве собрано достаточно доказательств для составления обвинительного акта, прокурор САП принял решение об открытии материалов уголовного производства стороне защиты для ознакомления", - добавили в агентстве.

В НАБУ добавили, что, "учитывая общественный резонанс", публикуют фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий, которые осуществляли НАБУ и САП в рамках расследования "вымогательство и получение неправомерной выгоды судьей Днепровского районного суда города Киева".

Напомним, 3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в Феофании. На следующий день суд отправил его под домашний арест.

Чаусу инкриминируют получение в 2016 году 150 тыс. долларов взятки за условный срок для 74-летней женщины, которая торговала наркотиками. Полученные средства судья хранил в стеклянных банках.

После выдвижения обвинений Чаус сбежал в Молдову, где просил политического убежища, но получил отказ. Молдавское издание RISE Moldova писало, что судья мог убежать из Украины с помощью лиц, приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку. Журналисты считают, что Чауса могли вывезти из Украины на чартерном самолете по паспорту гражданина Молдовы Вячеслава Турку.

В Молдове Чауса арестовали на 15 суток и держали под домашним арестом. В конце концов он жил там до весны 2021-го, когда его якобы похитила группа неизвестных вооруженных людей в Кишиневе. В МВД Молдовы сообщили, что к этому могут быть причастны граждане Украины.

В МИД Украины ответили, что государство не имеет отношения к тому, что случилось с Чаусом. Впоследствии выяснилось, что бывшего судью вывезли в Украину. По данным молдавских правоохранителей, к этому имели непосредственное отношение сотрудники украинского посольства и, возможно, спецслужбы.

Через полтора месяца после своего исчезновения Чаус внезапно обнародовал видеообращение, в котором сказал, что его похищали, и пообещал обличительные заявления. В июне он записал еще одно видео, в котором обвинил директора НАБУ в сведении счетов и мести.

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло объявил о завершении расследования исчезновения Чауса.

До конца июля Чаус не давал о себе знать, пока на прошлой неделе не пришел в шортах к главе общины поселка в Винницкой области. НАБУ заявило, что Чауса перехватили сотрудники СБУ, и попросило выйти этих правоохранителей на связь. Поскольку Чаус является подозреваемым в коррупционному делу, заниматься им должно именно НАБУ.

Даже адвокаты Чауса не знали, куда везут их подзащитного – в Службу безопасности или Антикоррупционное бюро. Потом выяснилось, что детективы НАБУ устроили буквально погоню за автомобилем СБУ, в котором якобы везли Чауса. Место пребывания бывшего судьи было неизвестно несколько суток, пока его не задержали в Феофании.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанныеВ Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанные
Европарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим ЛукашенкоЕвропарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим Лукашенко
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без КрымаПосольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма
Франция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визыФранция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визы
Пожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджогеПожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ завершило расследование злоупотреблений экс-главы "Украгролизинга" времен ЯнуковичаНАБУ завершило расследование злоупотреблений экс-главы "Украгролизинга" времен Януковича
В Нацполиции и СБУ создадут "департаменты войны" для расследования преступлений, связанных с агрессией РФ, - ВенедиктоваВ Нацполиции и СБУ создадут "департаменты войны" для расследования преступлений, связанных с агрессией РФ, - Венедиктова
Сытник рассказал, как НАБУ узнало о пребывании Чауса в ФеофанииСытник рассказал, как НАБУ узнало о пребывании Чауса в Феофании
Экс-судье Чаусу назначили домашний арестЭкс-судье Чаусу назначили домашний арест
Экс-судье Чаусу избрали меру пресеченияЭкс-судье Чаусу избрали меру пресечения
ВАКС будет рассматривать избрание меры пресечения Чаусу в закрытом режиме (обновлено)ВАКС будет рассматривать избрание меры пресечения Чаусу в закрытом режиме (обновлено)
НАБУ зарегистрировало против СБУ два уголовных производства, - СМИНАБУ зарегистрировало против СБУ два уголовных производства, - СМИ
НАБУ сообщило о задержании ЧаусаНАБУ сообщило о задержании Чауса
"Европейская Солидарность" требует от правоохранителей быстрого и беспристрастного расследования смерти Шишова"Европейская Солидарность" требует от правоохранителей быстрого и беспристрастного расследования смерти Шишова
НАБУ завершило расследование дела против судьи из ДнепраНАБУ завершило расследование дела против судьи из Днепра
Последние новости
Подгружаем последние новости