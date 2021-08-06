НАБУ заявило о завершении расследования по Чаусу

Национальное антикоррупционное агентство сообщило о завершении расследования в отношении экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

"Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП завершили расследование в отношении экс-судьи Днепровского районного суда города Киева , который требовал и получил неправомерную выгоду в 150 тыс. долл. США (более 3,7 млн грн по курсу НБУ на момент совершения преступления)", - сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что подозреваемого вызвали для допроса в НАБУ 5 и 6 августа. В то же время от дачи показаний он отказался.

"Учитывая то, что в уголовном производстве собрано достаточно доказательств для составления обвинительного акта, прокурор САП принял решение об открытии материалов уголовного производства стороне защиты для ознакомления", - добавили в агентстве.

В НАБУ добавили, что, "учитывая общественный резонанс", публикуют фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий, которые осуществляли НАБУ и САП в рамках расследования "вымогательство и получение неправомерной выгоды судьей Днепровского районного суда города Киева ".

Напомним, 3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в Феофании. На следующий день суд отправил его под домашний арест.

Чаусу инкриминируют получение в 2016 году 150 тыс. долларов взятки за условный срок для 74-летней женщины, которая торговала наркотиками. Полученные средства судья хранил в стеклянных банках.

После выдвижения обвинений Чаус сбежал в Молдову, где просил политического убежища, но получил отказ. Молдавское издание RISE Moldova писало, что судья мог убежать из Украины с помощью лиц, приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку. Журналисты считают, что Чауса могли вывезти из Украины на чартерном самолете по паспорту гражданина Молдовы Вячеслава Турку.

В Молдове Чауса арестовали на 15 суток и держали под домашним арестом. В конце концов он жил там до весны 2021-го, когда его якобы похитила группа неизвестных вооруженных людей в Кишиневе. В МВД Молдовы сообщили, что к этому могут быть причастны граждане Украины.

В МИД Украины ответили, что государство не имеет отношения к тому, что случилось с Чаусом. Впоследствии выяснилось, что бывшего судью вывезли в Украину. По данным молдавских правоохранителей, к этому имели непосредственное отношение сотрудники украинского посольства и, возможно, спецслужбы.

Через полтора месяца после своего исчезновения Чаус внезапно обнародовал видеообращение, в котором сказал, что его похищали, и пообещал обличительные заявления. В июне он записал еще одно видео, в котором обвинил директора НАБУ в сведении счетов и мести.

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло объявил о завершении расследования исчезновения Чауса.

До конца июля Чаус не давал о себе знать, пока на прошлой неделе не пришел в шортах к главе общины поселка в Винницкой области. НАБУ заявило, что Чауса перехватили сотрудники СБУ , и попросило выйти этих правоохранителей на связь. Поскольку Чаус является подозреваемым в коррупционному делу, заниматься им должно именно НАБУ.