Мужчину, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине, взяли под стражу

Суд избрал меру пресечения бывшему бойцу "Айдара" Владимиру Прохничу, который пытался ворваться с гранатой в здание Кабинета Министров.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Печерской окружной прокуратуры города Киева и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей гражданину, который 4 августа захватил помещение Кабинета Министров на ул. Грушевского, удерживал людей и угрожал взорвать себя гранатой", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Как заявил судья во время заседания, трансляция которого велась онлайн, срок действия постановления определен в пределах срока действия расследования, но не дольше 27 сентября 2021 года. Полный текст постановления провозгласят в 11:40 в среду, 11 августа.

Напомним, около 10 утра 4 августа мужчина пришел к зданию правительства и сообщил о "захвате" и намерении взорвать гранату. Полиция для его задержания устроила спецоперацию и перекрыла движение. Правоохранители сообщили, что будут принимать спецмеры, если мужчина не сдастся добровольно.

Задержать бывшего бойца "Айдара" Владимира Прохнича с гранатой РГД возле Кабинета Министров удалось благодаря его другу - волонтеру Василию, который провел с ним переговоры.