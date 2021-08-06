Закупки Нафтогаза вне системы ProZorro заслуживают внимания правоохранительных органов, - нардеп

Исполнительный директор группы Нафтогаз Отто Ватерландер заявил, что отказ компании от системы Prozorro объясняется необходимостью трансформации закупок.

Закупки Нафтогаза вне системы ProZorro заслуживают внимания правоохранительных органов, - нардеп
Фото: oilreview.kiev.ua

Народный депутат Алексей Мовчан заявил, что инициатива исполнительного директора группы Нафтогаз Отто Ватерландера отказаться от системы ProZorro при закупках компании НАК Нафтогаз Украины вызывает вопрос о его соответствии занимаемой должности. Об этом нардеп написал в Facebook, комментируя инициативу Ватерландера отказаться от системы ProZorro при проведении некоторых закупок.

«Тот факт, что Нафтогаз в последнее время крупные закупки проводит вне системы ProZorro, в ручном режиме отбирая участников, заслуживает внимания общественности и правоохранительных органов, - отметил депутат. - Беспокойство также вызывает тот факт, что вы говорите, что игнорирование системы ProZorro это нормально. Более того, вы критикуете правление НАКа за то, что оно мешает проводить «трансформацию закупок. Я, как председатель подкомитета по вопросам государственных закупок Комитета Верховной Рады, готов обсуждать проблемы закупок и искать законодательный способ их решения. Но обход системы это не решение. Наблюдательные советы, которые имеют сформированный по принципу OECD, не могут обходить другие принципы, которые проповедуют OECD, а именно прозрачность в закупках. Это нелогично и вызывает вопрос о соответствии их занимаемым должностям», - отметил депутат.

Ранее исполнительный директор группы Нафтогаз Отто Ватерландер заявил, что отказ компании от системы Prozorro объясняется необходимостью трансформации закупок.

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