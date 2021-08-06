Экзамен на владение государственным языком сдали более 4,7 тыс. человек

Около 10 человек провалили экзамен, не преодолев 30-процентный барьер.

С 19 июля по 6 августа экзамен на уровень владения государственным языком сдали 4766 человек.

Об этом сообщила глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская, передает Радио Свобода.

"Комиссия считает, что это довольно хороший результат. Мы понимаем, что есть запрос. Мы понимаем, что большое количество людей хочет сдавать экзамен", - сказала Демская.

По ее словам, до 10 человек не прошли 30-процентный барьер и не сдали экзамен.

Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Президент подписал его 15 мая 2019-го.

С 16 июля 2021 года для поступления на государственную службу необходимо подавать сертификат об уровне владения государственным языком. Получить сертификат можно будет по результатам именно этого экзамена.

Основное назначение специального экзамена - выявить уровень владения украинским языком лицами, претендующими на избрание или назначение на должности и обязанными применять украинский язык при выполнении служебных обязанностей.

Экзамены на уровень знания украинского языка для государственных служащих и желающих получить гражданство начались в Украине 19 июля.