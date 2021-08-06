После парада 12 бронеавтомобилей "Казак-2" пополнят подразделения морской пехоты

Активная подготовка к параду уже более месяца продолжается на аэродроме "Пивци", что в пригороде Чернигова.

Участвовать в параде по случаю Дня Независимости будет сведена механизированная колонна военнослужащих 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского на новых бронеавтомобилям "Казак-2".

Об этом сообщает АрміяІнформ.

"От нашей бригады привлекают 12 специализированных бронированных авто "Козак-2", которые поступили нам на вооружение перед подготовкой к параду, а также 40 человек (экипажи и техобслуживание), участвующих в прохождении торжественным маршем. Тренировки начали еще 25 июня, то есть одни из первых. Другие участники праздничного действа приобщались позже", - рассказали в подразделении.

Фото: Козак-2

Активная подготовка к параду уже более месяца продолжается на аэродроме "Пивци", что в пригороде Чернигова.

Тренировки в Чернигове продлятся до 7 августа. Далее колонна переместится в Киев , где продолжит оттачивать действия уже во время генеральных репетиций на взлетной полосе "Антонова" и непосредственно на главной улице столицы.