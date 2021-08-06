Суд Франции оштрафовал Францию за то, что государство не может очистить воздух в стране

Высший административный суд Франции оштрафовал собственную страну на 10 миллионов евро (11,9 миллиона долларов) за неспособность улучшить качество воздуха в нескольких районах страны.

Суд Франции оштрафовал Францию за то, что государство не может очистить воздух в стране

Наказание было назначено спустя четыре года после того, Государственный совет страны приказал правительству снизить уровень закиси азота и вредных частиц в дюжине районов государства, чтобы качество воздуха соответствовало европейским стандартам.

Суд постановил, что администрация Макрона приложила недостаточно сил для улучшения качества воздуха. Например, в Париже и Лионе (втором по величине городе Франции) уровень закиси азота все еще слишком высок.

Меры, принятые правительством, недостаточны для того, чтобы считать, что решение суда от 2017 года было полностью выполнено, – заявили в суде.

Суд Франции оштрафовал Францию за то, что государство не может очистить воздух в стране

При этом правительство Франции утверждало, что предприняло меры для очистки воздуха в стране, среди которых ведение дополнительных зон с низким уровнем выбросов, стимуляция перехода на электрические и гибридные автомобили, а также поэтапный отказ от котлов для сжигания масла.

Суд также заявил, что может штрафовать страну на 10 миллионов евро каждые полгода до тех пор, пока правительство не улучшит качество воздуха.

Экологические активисты Les Amis de la Terre, подавшие жалобу на правительство, заявили, что это решение – результат многолетней борьбы общественности. В Greenpeace уже назвали этот штраф рекордным.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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