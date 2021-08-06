В Кабмине хотят контролировать доходы украинцев через покупки

Кабинет министров готовит законопроект о введении косвенных методов налогового контроля за расходами граждан, которые начнут работать после проведения так называемой "налоговой амнистии" в Украине.



Об этом руководитель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил на своей странице в Facebook.



"Кабинет министров готовит внесение в парламент законопроекта о так называемых косвенных методах налогового контроля. Это о том, когда налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии – он будет вынуждена доплатить налог на расходы, которые не может объяснить", – написал Д.Гетманцев.



Он уточнил, что речь не идет о введении нового прямого налога на покупки.



"Никто не собирается вводить никакой новый налог ни на какие покупки. Речь идет лишь об инициативе Кабмина, которая предусматривает реализацию непрямого контроля за доходами и расходами. Доплачивать нужно будет лишь за расходы, по которым плательщик не сможет подтвердить происхождение. Если у вас нет теневых доходов или вы воспользовались амнистией, то вам не придется в будущем доплачивать", – уточнил нардеп на своей странице в Telegram.



Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении инициированной им же налоговой амнистии, в рамках которой сомнительные активы можно будет легализировать, уплатив 5% в госбюджет. МВФ увидел в этом риски отмывания нелегальных денег и проведет анализ связанных с этим законов.



