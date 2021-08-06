Зеленский подписал закон о режиме "без бумаг"

Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.

Зеленский подписал закон о режиме "без бумаг"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг" № 1689-IX, который парламент принял 15 июля 2021 года.

Как отмечает пресс-служба главы государства, начиная с 2020 года электронными публичными услугами через Единый государственный веб-портал электронных услуг воспользовались более 570 тысяч граждан Украины. В связи с этим возникла необходимость урегулирования вопросов, связанных с предоставлением таких услуг, на законодательном уровне.

Закон, который подписал президент, вводит новые термины, такие как "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления электронной публичной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов", а также другие термины, связанные с предоставлением (получением) электронных публичных услуг.

Также документ определяет особенности предоставления таких услуг, порядок получения и особенности оформления результатов их предоставления.

Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования. В течение этого времени Кабинет Министров Украины должен утвердить план мероприятий по переводу публичных услуг в электронную форму.

Напомним, в октябре прошлого года Зеленский анонсировал переход Украины в режим пейперлес в 2021 году.

В октябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о введении электронного документооборота в парламенте. В начале сентября в Кабмине сообщали, что электронный документообмен между госорганами заработает с октября, а полная диджитализация документооборота займет один-два года.

В феврале 2020 года сообщали, что Европейский Союз намерен выделить Украине 25 млн евро на электронное управление и цифровую экономику.

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