Оккупанты с запрещенного оружия обстреляли гражданскую инфраструктуру вблизи Галициновки

Враг выпустил 20 снарядов из артиллерийских систем калибра 122 мм.

Оккупанты с запрещенного оружия обстреляли гражданскую инфраструктуру вблизи Галициновки
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украинская сторона Совместного центра координации и контроля в очередной раз зафиксировала грубое нарушение режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, 5 августа с семи до восьми часов утра вооруженными формированиями РФ с временно оккупированного населенного пункта Старомихайловка был осуществлен обстрел окраин населенного пункта Галициновка с применением запрещенного минского договоренностями вооружения, а именно артиллерийских систем калибра 122 мм (20 снарядов).

"В результате проведенной УС СЦКК верификации данного обстрела были обнаружены места попаданий и разрывов снарядов на сельскохозяйственных угодьях и на грунтовой дороге вблизи населенного пункта Галициновка", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В Украинской стороне СЦКК отмечают, что такие действия роSSийских оккупационных войск направленные на дальнейшую эскалацию ситуации по всей линии разграничения сторон.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

Напомним, 5 августа роSSийские наемники обстреляли многоэтажку в Красногоровке. Прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной и раненый человек - местный житель 1965 года.

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