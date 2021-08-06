"Следите за сайтом президента": Данилов о расширении списка подсанкционных олигархов

"Никаких санкций в тайном режиме нет".

"Следите за сайтом президента": Данилов о расширении списка подсанкционных олигархов
Фото: Макс Требухов

Фамилии украинских олигархов, против которых введут санкции, будут обнародованы на сайте президента. Никаких санкций в тайном режиме нет.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил в интервью изданию "Новое время".

Данилова спросили, по какому принципу вводятся санкции против украинских олигархов и появятся ли в списке новые фамилии, в частности Игоря Коломойского, Александра Дубинского и Андрея Деркача.

Секретарь СНБО ответил, что все введенные против граждан Украины санкции размещены на сайте президента страны.

По его словам, если бы против упомянутых выше олигархов было введено санкции, то их бы опубликовали.

"Будут ли они (санкции - ред.)? Следите за сайтом президента, там обязательно появятся дополнительные фамилии, имена и отчества", - добавил Данилов.

Напомним, ранее СНБО насчитала в Украине 13 олигархов.

18 июня Совет национальной безопасности и обороны решил ввести максимальный комплект санкций против роSSийского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

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