Евгения Марчука похоронят на Байковом кладбище

Прощание состоится в субботу, 7 августа, в Доме официальных приемов на ул. Грушевского, 22.

Евгения Марчука похоронят на Байковом кладбище
Евгений Марчук

Первого главу Службы безопасности Украины, экс-премьер-министра Украины, бывшего министра обороны и секретаря СНБО Евгения Марчука похоронят на Байковом кладбище в Киеве.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 5 августа.

Документ предусматривает выделение Хозяйственно-финансовому департаменту Секретариата Кабинета министров 198 тыс. гривен для возмещения расходов, связанных с погребением.

Министерству обороны при участии Службы безопасности поручается принять меры, необходимые для отдания воинских почестей Евгению Марчуку.

Прощание с Евгением Марчуком состоится в субботу, 7 августа, с 12:00 до 15:00, в Доме официальных приемов по адресу: ул. Грушевского, 22.

Украинский государственный деятель, генерал армии Украины Евгений Марчук умер 5 августа на 81-м году жизни. Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность.

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