Клименко: решение об отставке Крищенко не принято, он продолжает выполнять обязанности

Увольнение руководителя киевского главка - в компетенции министра.

Клименко: решение об отставке Крищенко не принято, он продолжает выполнять обязанности
Фото: Макс Требухов

Руководитель Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко продолжает выполнять свои обязанности.

"Решение об отставке не принято, он продолжает выполнять свои обязанности",- сказал Клименко журналистам в пятницу, пишет "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что решение об увольнении заместителя главы Нацполиции - руководителя киевского главка принимает министр, поэтому этот вопрос находится в компетенции главы МВД.

В пятницу в Киеве состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов. Крищенко не присутствовал на нем, хотя делал это постоянно.

Напомним, 5 августа появилась информация, что Крищенко собираются уволить.

Он возглавляет Главное управление Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

Крищенко прославился в апреле 2014 года благодаря защите Горловского райотдела милиции от сепаратистов. Тогда он сбросил с крыши здания роSSийский триколор, за что был сильно избит. Некоторые пророSSийские сайты даже сообщали, что его убили. За героизм, проявленный в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность присяге Крищенко наградили орденом "За мужество" III степени.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанныеВ Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанные
Европарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим ЛукашенкоЕвропарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим Лукашенко
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без КрымаПосольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма
Франция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визыФранция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визы
Миссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава ФондаМиссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава Фонда
Блок рекламы


Похожие новости
Власти готовят отставку главы полиции Киева Крищенко, основная причина - отношения с КличкоВласти готовят отставку главы полиции Киева Крищенко, основная причина - отношения с Кличко
СНБО поручил Кабмину возложить обязанности главы Укрзализныци на министра инфраструктурыСНБО поручил Кабмину возложить обязанности главы Укрзализныци на министра инфраструктуры
Зеленский объяснил свое решение уволить ХомчакаЗеленский объяснил свое решение уволить Хомчака
После антиправительственных протестов президент Туниса объявил об отставке премьераПосле антиправительственных протестов президент Туниса объявил об отставке премьера
Президент ввел в действие решение СНБО об углублении интеграции Украины в НАТОПрезидент ввел в действие решение СНБО об углублении интеграции Украины в НАТО
Зеленский ввел в действие решение СНБО о декларировании чиновниками двойного гражданстваЗеленский ввел в действие решение СНБО о декларировании чиновниками двойного гражданства
Суд по делу об избиении активистов Майдана беркутовцами продолжает исследовать фото и видео доказательстваСуд по делу об избиении активистов Майдана беркутовцами продолжает исследовать фото и видео доказательства
КС принял решение о неконституционности положений Таможенного кодекса и закона "О национальной полиции"КС принял решение о неконституционности положений Таможенного кодекса и закона "О национальной полиции"
Зеленский предлагал Авакову подать заявление об отставке, - ГеращенкоЗеленский предлагал Авакову подать заявление об отставке, - Геращенко
КСУ обнародовал решение о конституционности закона о языкеКСУ обнародовал решение о конституционности закона о языке
Последние новости
Подгружаем последние новости