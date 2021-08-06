Клименко: решение об отставке Крищенко не принято, он продолжает выполнять обязанности

Руководитель Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко продолжает выполнять свои обязанности.

"Решение об отставке не принято, он продолжает выполнять свои обязанности",- сказал Клименко журналистам в пятницу, пишет "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что решение об увольнении заместителя главы Нацполиции - руководителя киевского главка принимает министр, поэтому этот вопрос находится в компетенции главы МВД .

В пятницу в Киеве состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов. Крищенко не присутствовал на нем, хотя делал это постоянно.

Напомним, 5 августа появилась информация, что Крищенко собираются уволить.

Он возглавляет Главное управление Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

Крищенко прославился в апреле 2014 года благодаря защите Горловского райотдела милиции от сепаратистов. Тогда он сбросил с крыши здания роSSийский триколор, за что был сильно избит. Некоторые пророSSийские сайты даже сообщали, что его убили. За героизм, проявленный в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность присяге Крищенко наградили орденом "За мужество" III степени.