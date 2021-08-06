На киевском вокзале задержали экс-чиновника "Укрзализныци", который скрывался от следствия

Его подозревают в присвоении почти 1 млн гривен.

Служба безопасности Украины задержала бывшего руководителя производственного подразделения АО "Укрзализныця", которого подозревают в присвоении почти 1 млн грн, выделенных на ремонт путевых машин.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Правоохранители задержали экс-чиновника на железнодорожном вокзале в Киеве .

По данным следствия, чиновник организовал механизм присвоения денег, выделенных на обслуживание путевой техники. К противоправной деятельности он привлек представителей аффилированной коммерческой структуры.

Согласно заключенному договору подрядчики должны были обслуживать машинные комплексы, предназначенные для реконструкции железнодорожных путей. Однако участники сделки фактически не проводили соответствующих работ, а переведены на их счета средства вывели в тень.

Соучастнику задержанного и руководителю коммерческой структуры сообщено о подозрениях по: ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Обвинительные материалы направлены в суд.

В отношении задержанного участника сделки решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в июле НАБУ завершило расследование дела о хищении 103 млн грн "Укрзализныци" при закупке дизтоплива.