На киевском вокзале задержали экс-чиновника "Укрзализныци", который скрывался от следствия

Его подозревают в присвоении почти 1 млн гривен.

Служба безопасности Украины задержала бывшего руководителя производственного подразделения АО "Укрзализныця", которого подозревают в присвоении почти 1 млн грн, выделенных на ремонт путевых машин.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали экс-чиновника на железнодорожном вокзале в Киеве.

По данным следствия, чиновник организовал механизм присвоения денег, выделенных на обслуживание путевой техники. К противоправной деятельности он привлек представителей аффилированной коммерческой структуры.

Согласно заключенному договору подрядчики должны были обслуживать машинные комплексы, предназначенные для реконструкции железнодорожных путей. Однако участники сделки фактически не проводили соответствующих работ, а переведены на их счета средства вывели в тень.

Соучастнику задержанного и руководителю коммерческой структуры сообщено о подозрениях по: ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Обвинительные материалы направлены в суд.

В отношении задержанного участника сделки решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в июле НАБУ завершило расследование дела о хищении 103 млн грн "Укрзализныци" при закупке дизтоплива.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанныеВ Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанные
Европарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим ЛукашенкоЕвропарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим Лукашенко
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без КрымаПосольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма
Франция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визыФранция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визы
Миссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава ФондаМиссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава Фонда
Блок рекламы


Похожие новости
Лукашенко подписал указ, который позволит лишать белорусов гражданства за участие в протестахЛукашенко подписал указ, который позволит лишать белорусов гражданства за участие в протестах
Объявили подозрение ветерану, который угрожал взорвать гранату в КабминеОбъявили подозрение ветерану, который угрожал взорвать гранату в Кабмине
"Путину было главное взять Крым, а сейчас он о последствиях не думает", - Леонид Кравчук"Путину было главное взять Крым, а сейчас он о последствиях не думает", - Леонид Кравчук
Человек, который пришел с гранатой в Кабмин, сдался полиции благодаря переговорам со своим другом-волонтером, - МВДЧеловек, который пришел с гранатой в Кабмин, сдался полиции благодаря переговорам со своим другом-волонтером, - МВД
Зеленский подписал закон, который будет способствовать сохранению активов банков-банкротовЗеленский подписал закон, который будет способствовать сохранению активов банков-банкротов
Экс-президента Кыргызстана Акаева, который эмигрировал после тюльпановой революции 2005 года, "доставили" в БишкекЭкс-президента Кыргызстана Акаева, который эмигрировал после тюльпановой революции 2005 года, "доставили" в Бишкек
В Херсоне по подозрению в сотрудничестве с оккупационными властями задержали крымского бизнесменаВ Херсоне по подозрению в сотрудничестве с оккупационными властями задержали крымского бизнесмена
НАБУ сообщило об обнаружении экс-судьи Чауса и потерю связи с правоохранителями, которые его задержали
Боевику, который напал с ножом на бойца ВСУ на Донбассе, грозит пожизненное, - прокуратураБоевику, который напал с ножом на бойца ВСУ на Донбассе, грозит пожизненное, - прокуратура
Китайский миллиардер, который говорил о правах человека, получил 18 лет тюрьмыКитайский миллиардер, который говорил о правах человека, получил 18 лет тюрьмы
Последние новости
Подгружаем последние новости