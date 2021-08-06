Сто украинских спасателей отправятся в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, - Шмыгаль

К сводному отряду войдут пожарные со всей Украины.

Сто украинских спасателей отправятся в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, - Шмыгаль
Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Сводный отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На выполнение задания Президента Владимира Зеленского, правительство на внеочередном заседании одобрило протокольное решение о направлении в Грецию сотни опытных спасателей со всей страны", - написал глава правительства в своем телеграмм-канале.

"Украина всегда готова помочь и поддержать наших партнеров. Желаем Греции как можно быстрее обуздать разрушительную стихию", - добавил он.

Как сообщалось, лесные пожары в Греции подобрались к руинам Олимпии.

За два дня в Греции зафиксировали более ста лесных пожаров. Тысячам людей пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров близ Афин. С ожогами госпитализировали нескольких спасателей.

Среди пострадавших в лесных пожарах в Греции украинцев нет.

Напомним, авиакомпания "Украинские вертолеты" направила 4 вертолета в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. Ранее Украина предоставила Турции два пожарных самолета Ан-32П из состава авиации ДСНС Украины.

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