В Нацполиции и СБУ создадут "департаменты войны" для расследования преступлений, связанных с агрессией РФ, - Венедиктова

Такой департамент уже работает при Офисе генпрокурора.

В Нацполиции и СБУ создадут "департаменты войны" для расследования преступлений, связанных с агрессией РФ, - Венедиктова
Фото: Макс Требухов

Департаменты по преступлениям РоSSийской Федерации, совершенным во время войны против Украины, аналогичные тому, который работает в Офисе генерального прокурора, будут созданы в Службе безопасности Украины и Национальной полиции.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает "Интерфакс-Украина".

"Такие же департаменты, как у нас "департамент войны", будут созданы в СБУ и в Нацполиции. Это важно для того, чтобы у нас была одна линия", - сказала она.

Департамент в Офисе генпрокурора осуществляет надзор за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса и связанных с вооруженной агрессией РФ против Украины.

Напомним, 29 июня Венедиктова забрала у своего заместителя Гюндуза Мамедова департамент, который расследует преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта с РФ.

Впоследствии Мамедов написал заявление об отставке с Офиса генерального прокурора.

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