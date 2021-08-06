Количество участников Крымской платформы выросло до 33, - Кулеба

Еще один президент подтвердил свой визит в Киев 23 августа.

Количество участников Крымской платформы выросло до 33, - Кулеба
Голова МЗС Дмитро Кулеба
Фото: Скріншот відео

По состоянию на 6 августа 33 участника подтвердили участие в саммите Крымской платформы, который пройдет в августе в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сегодня получили еще одно подтверждение: +1 президент приедет в Киев на учредительный саммит Крымской платформы. Общее количество участников возросло до 33. Международная поддержка Крымской платформы растет и новые подтверждения непременно будут", - написал он в своем Twitter.

Напомним, саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа 2021 года. На нем будет принято короткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма. По состоянию на конец июля свое участие в саммите подтвердили уже 28 стран и организаций.

Президент Владимир Зеленский предложил ЕС присоединиться к Крымской платформе новыми санкциями.

В роSSийском МИДе заявили, что будут рассматривать участие любых стран в саммите как недружественный в отношении РоSSии шаг и прямое посягательство на ее территориальную целостность. Украинское МИД расценило угрозы РФ будущим участникам Крымской платформы как "политический буллинг".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанныеВ Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанные
Европарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим ЛукашенкоЕвропарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим Лукашенко
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без КрымаПосольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма
Франция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визыФранция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визы
Миссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава ФондаМиссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава Фонда
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба и Ермак встретились в Вашингтоне с госсекретарем СШАКулеба и Ермак встретились в Вашингтоне с госсекретарем США
В оккупированном Симферополе появились надписи в поддержку Крымской платформыВ оккупированном Симферополе появились надписи в поддержку Крымской платформы
Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита ЗеленскогоКулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Зеленского
СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины, - КулебаСНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины, - Кулеба
Количество незаконных задержаний в оккупированном Крыму выросло втрое, - постпред Украины в ОБСЕКоличество незаконных задержаний в оккупированном Крыму выросло втрое, - постпред Украины в ОБСЕ
Для украинцев открыты 124 страны мира, - КулебаДля украинцев открыты 124 страны мира, - Кулеба
Дата визита Зеленского в Вашингтон пока не определена, - КулебаДата визита Зеленского в Вашингтон пока не определена, - Кулеба
США на саммите "Крымской платформы" представит министр транспортаСША на саммите "Крымской платформы" представит министр транспорта
США на саммите "Крымской платформы" в Киеве будет представлять член правительства, - Джордж КентСША на саммите "Крымской платформы" в Киеве будет представлять член правительства, - Джордж Кент
Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", - КулебаУкраина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", - Кулеба
Последние новости
Подгружаем последние новости