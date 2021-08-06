Количество участников Крымской платформы выросло до 33, - Кулеба

Еще один президент подтвердил свой визит в Киев 23 августа.

По состоянию на 6 августа 33 участника подтвердили участие в саммите Крымской платформы, который пройдет в августе в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сегодня получили еще одно подтверждение: +1 президент приедет в Киев на учредительный саммит Крымской платформы. Общее количество участников возросло до 33. Международная поддержка Крымской платформы растет и новые подтверждения непременно будут", - написал он в своем Twitter .

Напомним, саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа 2021 года. На нем будет принято короткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма. По состоянию на конец июля свое участие в саммите подтвердили уже 28 стран и организаций.

Президент Владимир Зеленский предложил ЕС присоединиться к Крымской платформе новыми санкциями.