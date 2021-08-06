Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет

Запрет действует для аптек, интернет-магазинов и доставки.

Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет
Фото: Макс Требухов

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 6 августа, подписал закон, запрещающий продавать лекарства малолетним лицам (детям до 14 лет).

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Закон предусматривает, что работники аптеки имеют право требовать от покупателей, возраст которых вызывает сомнение, паспорт или другой документ с датой рождения.

Запрет действует не только для аптек, но и для интернет-торговли и доставки лекарств.

"Документ имеет целью ограничить свободный доступ детей к лекарственным средствам, которые продаются в аптечных учреждениях, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи. Ведь препараты, которые аптеки должны отпускать только по рецепту, часто можно приобрести без его наличия",- говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, что в феврале 2021 года в Боярке Киевской области, две школьницы 12 и 13 лет отравились приобретенными таблетками. Один ребенок умер, другой был госпитализирован. Это не единственный случай отравления несовершеннолетних аптечными препаратами.

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