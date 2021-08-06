Сытник: отмена заочного ареста Дубилета больно ударила по делу ПриватБанка

"Мы не знаем, куда двигаться».

Сытник: отмена заочного ареста Дубилета больно ударила по делу ПриватБанка
Фото: стоп-кадр

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник расстроен решением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда об отмене заочного ареста экс-главы правления ПриватБанка Александр Дубилет.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на выступление Сытника на координационном совещании руководителей правоохранительных органов.

"Недавно у нас было решение апелляции... по одному из фигурантов ПриватБанка. Дело очень чувствительное, к нему приковано большое внимание со стороны и наших международных партнеров. Суд фактически отменил заочный арест. Это решение антикоррупционного суда, честно говоря, очень больно ударило по деле, потому что сейчас мы не знаем, куда двигаться", - добавил он.

По словам директора НАБУ, следует поднять вопрос унификации судебной практики в подобного рода вопросах.

"Следует унифицировать практику направления международно-правовых поручений и вопросов экстрадиции... Сейчас у судов разный подход к решению этих вопросов",- сказал Сытник.

Напомним, 18 декабря 2016 года правительство Украины приняло решение о национализации ПриватБанка, который принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в связи с его неплатежеспособностью.

Вовлечена в 2017 году компания Kroll по итогам аудита банка установила, что к национализации ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум 5,5 млрд долларов.

Александр Дубилет был главой правления ПриватБанка до его национализации. Правоохранительные органы подозревают его в причастности к выводу 8,2 млрд гривен из ПриватБанка перед его национализацией. Всего на сегодня к уголовной ответственности по этому делу привлечены пять человек. Кроме Дубилета, это его заместители Владимир Яценко и Людмила Шмальченко и две руководительницы департаментов.

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