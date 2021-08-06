Сытник: отмена заочного ареста Дубилета больно ударила по делу ПриватБанка
"Мы не знаем, куда двигаться».
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник расстроен решением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда об отмене заочного ареста экс-главы правления ПриватБанка Александр Дубилет.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на выступление Сытника на координационном совещании руководителей правоохранительных органов.
"Недавно у нас было решение апелляции... по одному из фигурантов ПриватБанка. Дело очень чувствительное, к нему приковано большое внимание со стороны и наших международных партнеров. Суд фактически отменил заочный арест. Это решение антикоррупционного суда, честно говоря, очень больно ударило по деле, потому что сейчас мы не знаем, куда двигаться", - добавил он.
По словам директора НАБУ, следует поднять вопрос унификации судебной практики в подобного рода вопросах.
"Следует унифицировать практику направления международно-правовых поручений и вопросов экстрадиции... Сейчас у судов разный подход к решению этих вопросов",- сказал Сытник.
Напомним, 18 декабря 2016 года правительство Украины приняло решение о национализации ПриватБанка, который принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в связи с его неплатежеспособностью.
Вовлечена в 2017 году компания Kroll по итогам аудита банка установила, что к национализации ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум 5,5 млрд долларов.
Александр Дубилет был главой правления ПриватБанка до его национализации. Правоохранительные органы подозревают его в причастности к выводу 8,2 млрд гривен из ПриватБанка перед его национализацией. Всего на сегодня к уголовной ответственности по этому делу привлечены пять человек. Кроме Дубилета, это его заместители Владимир Яценко и Людмила Шмальченко и две руководительницы департаментов.