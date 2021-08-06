Шевченковский суд выбирает меру членам Нацкорпуса, задержанным СБУ в деле о рэкете

Под зданием суда собрался митинг в поддержку задержанных, а Нацкорпус назвал дело "заказным".

Шевченковский районный суд начинает избирать меру пресечения семи обвиняемым в рэкете представителям Нацкорпуса. Начало заседания было запланировано на 12:00.

Под здание суда собрался митинг в поддержку задержанных. Также присутствуют несколько автобусов с правоохранителями, сообщает корреспондент LB.ua.

К зданию суда пришли несколько сотен человек, правоохранители проверяют их перед входом на территорию.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

СБУ вчера сообщила о разоблачении преступной группировки, которая облагала "данью" предпринимателей на Харьковщине. В ее состав входили действующие правоохранители и, как было отмечено, "мужчины с опытом ведения боевых действий". К тому местное управление Службы безопасности заявляло об обысках у членов Национального корупуса.

Сама организация считает инкриминированное дело политическим преследованием. В заявлении НК в Telegram говорится, что "характер обысков, инкриминированные статьи - все это носит ярко выраженный заказной характер" из-за "желания власти зачистить улицы".

По данным СБУ, в состав преступной группировки входило около 50 человек. Злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Они имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера.

Тем, кто отказывался платить, они, по данным следствия, угрожали физической расправой.

Участникам группировки инкриминируют три статьи УК Украины - создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней, вымогательство, противодействие законной хозяйственной деятельности.



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