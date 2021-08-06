СБУ заявила о публикации доказательств причастности членов Нацкорпуса к рэкету

Служба безопасности Украины заявила о публикации доказательств причастности задержанных вчера участников группировки, занимавшейся рэкетом на Харьковщине. По данным следствия, в ее состав входят, в частности, представители Нацкорпуса.

На сайте СБУ сообщается о том, что также в группировку входили правоохранители и представители местного криминалитета. Они облагали "данью" представителей бизнеса, в частности ритуального.

"Сейчас 8 участникам группировки объявлено о подозрениях, осуществляются мероприятия по установлению всех обстоятельств и других лиц, причастных к совершению указанных преступлений", - говорится в сообщении.

В обнародованном видео содержатса записи разговоров. Один из участников разговора называет собеседника "у**аном" и угрожает ему, что в случае повторной неуплаты он его "лично похоронит".

Во время другого диалога один из мужчин грозит другому физическим насилием за работу с "Каретой". Имена участников разговоров не разглашаются, однако в беседах фигурировали люди с кличками и именам Чили и Олег Северов.

Сергей Величко "Чили" - участник боевых действий на Донбассе, который воевал в составе "Азова". Он является одним из тех, кому сейчас выбирают меру пресечения.

Вчера СБУ сообщила, что участниками преступной группировки есть около 50 человек, впрочем подозрения пока объявлены восьми.

В Нацкорпусе дела против его членов называют заказными. В 12:00 в Печерском райсуде началось рассмотрение избрания меры пресечения членам Нацкорпуса, на митинге под судом собрались, по заявлениям организации, около 2000 человек.