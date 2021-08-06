СБУ задержала в Киеве участницу террористической организации ИГИЛ, которая имела вид на жительство в Украине
К женщине применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.
Служба безопасности Украины задержала в Киеве участницу международной террористической организации, которая находилась в розыске по линии Интерпола.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным спецслужбы, злоумышленница - гражданка одной из стран Центральной Азии, является активной участницей террористической организации "Исламское государство". На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии.
"Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, иностранка, на основании представления заведомо ложных сведений, получила вид на жительство",- отметили в СБУ.
Сейчас к задержанной применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.
Напомним, в феврале СБУ разоблачила ячейку "Исламского государства" в Киевской области.