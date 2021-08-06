СБУ задержала в Киеве участницу террористической организации ИГИЛ, которая имела вид на жительство в Украине

К женщине применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

СБУ задержала в Киеве участницу террористической организации ИГИЛ, которая имела вид на жительство в Украине
Фото: pravda.com.ua

Служба безопасности Украины задержала в Киеве участницу международной террористической организации, которая находилась в розыске по линии Интерпола.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, злоумышленница - гражданка одной из стран Центральной Азии, является активной участницей террористической организации "Исламское государство". На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии.

"Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, иностранка, на основании представления заведомо ложных сведений, получила вид на жительство",- отметили в СБУ.

Сейчас к задержанной применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Напомним, в феврале СБУ разоблачила ячейку "Исламского государства" в Киевской области.

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