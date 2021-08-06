Экс-чиновников Одесского морпорта подозревают в растрате 1,8 млн гривен

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Бывшим должностным лицам государственного предприятия "Одесский морской торговый порт" сообщено о подозрении в растрате имущества госпредприятия и служебном подлоге (ч.ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса).

Об этом сообщает офис Генерального прокурора.

По данным следствия, руководители госпредприятия в период 2016-2017 годов не отразили услуги по сопровождению судов-газовозов буксирами портофлота на 1,8 млн гривен, причинив ущерб госпредприятию на эту сумму.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины.