Экс-чиновников Одесского морпорта подозревают в растрате 1,8 млн гривен
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Бывшим должностным лицам государственного предприятия "Одесский морской торговый порт" сообщено о подозрении в растрате имущества госпредприятия и служебном подлоге (ч.ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса).
Об этом сообщает офис Генерального прокурора.
По данным следствия, руководители госпредприятия в период 2016-2017 годов не отразили услуги по сопровождению судов-газовозов буксирами портофлота на 1,8 млн гривен, причинив ущерб госпредприятию на эту сумму.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины.
Напомним, в ноябре 2019 года Генпрокуратура и СБУ провели обыски в Одесском морпорту по делу о нанесении более 54 млн грн ущерба.