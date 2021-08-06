В Киеве неизвестные повредили выставку о помощи союзников во Второй мировой

Выставка развернута на Контрактовой площади.

В Киеве неизвестные повредили выставку о помощи союзников во Второй мировой
Фото: facebook.com/viverestmilitare

В Киеве неизвестные повредили баннеры фотодокументальной выставки "Lend-lease - оружие победы. Что замалчивала советская пропаганда". Она была развернута на Контрактовой площади ко Дню скорби и памяти жертв войны.

Как сообщили организаторы выставки, повреждены 11 из 20 баннеров.

"Сегодня неизвестные злоумышленники повредили часть баннеров нашей совместной с УИНП и ОО Blue/Yellow for Ukraine выставки. Мы приняли решение преждевременно не демонтировать выставку, а продолжить нашу борьбу за восстановление исторической справедливости! Были повреждены 11 из 20 баннеров выставки. Стоимость восстановления экспозиции - 4 400 грн", - написала в фейсбуке глава ОО "Корпус справедливости" Валентина Охлопкова.

Фото: facebook.com/viverestmilitare

Фото: facebook.com/viverestmilitare

Фото: facebook.com/viverestmilitare

Фото: facebook.com/viverestmilitare

Ранее сообщалось, что выставка "Lend-lease - оружие победы. Что замалчивала советская пропаганда" продлится до октября 2021 года.

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