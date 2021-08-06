Премьеру Сент-Винсент и Гренадин разбили голову противники обязательной вакцинации

Чиновника отправили в соседний Барбадос на МРТ.

Премьер-министра Сент-Винсент и Гренадин, небольшого островного государства в Карибском море, госпитализировали после того, как он получил сильный удар по голове тяжелым предметом, брошенным участниками митинга против введенной правительством обязательной вакцинации медиков от Covid-19.

Об этом пишет BBC.

Фото: twitter.com/Lavern_King

74-летний Ральф Гонсалвеш проходил сквозь толпу собравшуюся у здания парламента. На фотографиях с места происшествия видно, как окровавленного премьера отводят с места инцидента.

Офис премьер-министра сообщил, что он был ранен неким "метательным орудием". Местные СМИ считают, что это был камень. Митингующие бросались камнями и пустыми бутылками. Неизвестно, целился ли кто в премьера или попал случайно.

Министр финансов Сент-Винсент и Гренадин сообщил агентству "Рейтер", что главу правительства переправили на Барбадос, чтобы сделать ему МРТ мозга.

Местные СМИ сообщают, что полиция задержала женщину, подозреваемую в нападении.

Сент-Винсент и Гренадины состоит из острова Сент-Винсент и 32 островов группы Гренадины в архипелаге Малых Антильских островов. Населения страны - 118 тысяч человек.

Ближайшими странами является Сент-Люсия на севере, Барбадос на востоке и Гренада на юге.

Украина установила дипломатические отношения с Сент-Винсент и Гренадины только в 2019 году.